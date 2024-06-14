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14 июня, 15:57

"Она ещё не решила": Лепс показал молодую невесту

Лепс появился в сопровождении молодой девушки на Премии Муз-ТВ

Певец Григорий Лепс появился в сопровождении молодой красотки на Премии Муз-ТВ. Кем именно приходится девушка 61-летнему артисту, неизвестно. Однако Лепс назвал её своей невестой.

Лепс появился в сопровождении молодой красотки на Премии Муз-ТВ. Видео © Life.ru

"Она пока ещё не решила, но... скорее всего", — сказал Лепс, отвечая на вопрос одного из ведущих, приходится ли его спутница невестой.

Присутствующие так и не поняли, говорил ли певец серьёзно или шутил. Тем не менее девушка не смутилась и опровергать слова Лепса не стала.

Напомним, в конце 2021 года суд официально развёл Лепса с женой после 20 лет брака. Что стало причиной разлада, остаётся до сих пор загадкой. Тогда же в программе "Давай поженимся!" Роза Сябитова назвала артиста завидным женихом, но призвала дать ему время после развода. Главная сваха страны уверена, что невестам стоит подождать, пока музыкант придёт в себя и у него возникнет желание создать новую семью. К слову, после развода Лепсу приписывали романы с телеведущими Яной Кошкиной и Юлией Барановской.

"Меньше стал, собака": Григорий Лепс решился на интимную пластику
"Меньше стал, собака": Григорий Лепс решился на интимную пластику
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Life.ru

Наталья Исакова
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