"Она ещё не решила": Лепс показал молодую невесту

Певец Григорий Лепс появился в сопровождении молодой красотки на Премии Муз-ТВ. Кем именно приходится девушка 61-летнему артисту, неизвестно. Однако Лепс назвал её своей невестой.

Лепс появился в сопровождении молодой красотки на Премии Муз-ТВ. Видео © Life.ru

"Она пока ещё не решила, но... скорее всего", — сказал Лепс, отвечая на вопрос одного из ведущих, приходится ли его спутница невестой.

Присутствующие так и не поняли, говорил ли певец серьёзно или шутил. Тем не менее девушка не смутилась и опровергать слова Лепса не стала.