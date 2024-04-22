"Меньше стал, собака": Григорий Лепс решился на интимную пластику

Заслуженный артист России Григорий Лепс признался, что сделал пластическую операцию на половом органе. По его словам, после хирургического вмешательства он столкнулся с побочным эффектом — размер его достоинства стал заметно меньше.

"[Половой орган] сделал. Но есть побочка. Меньше стал, собака", — приводит его слова сайт MK.ru. При этом других подробностей певец не раскрыл, сразу перевёл тему разговора.

В беседе с журналистами он также счёл нужным отметить, что его не интересуют деньги. Помимо того, исполнитель указал, что слухи о его бурной личной жизни не соответствуют действительности, а новости о краткосрочных романах с фанатками являются лишь слухами, так как ему "всё равно" на них. Лепс подчеркнул, что предпочитает тратить энергию в другом ключе.