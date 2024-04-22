"Меньше стал, собака": Григорий Лепс решился на интимную пластику
Лепс признался, что сделал интимную пластику и столкнулся с "побочками"
Григорий Лепс. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Заслуженный артист России Григорий Лепс признался, что сделал пластическую операцию на половом органе. По его словам, после хирургического вмешательства он столкнулся с побочным эффектом — размер его достоинства стал заметно меньше.
"[Половой орган] сделал. Но есть побочка. Меньше стал, собака", — приводит его слова сайт MK.ru. При этом других подробностей певец не раскрыл, сразу перевёл тему разговора.
В беседе с журналистами он также счёл нужным отметить, что его не интересуют деньги. Помимо того, исполнитель указал, что слухи о его бурной личной жизни не соответствуют действительности, а новости о краткосрочных романах с фанатками являются лишь слухами, так как ему "всё равно" на них. Лепс подчеркнул, что предпочитает тратить энергию в другом ключе.
А ранее Life.ru писал, что Лепс выбил телефон из рук посетительницы его концерта в Костроме. Исполнителю не понравилось, что фанатка снимает его слишком близко. По словам артиста, он несколько раз предупреждал зрителей, чтобы они не вели запись, но его не послушались.