Лепс объяснил, как относится к "переобувающимся в полёте" артистам

Противостояние Запада с Россией вылилось в третью мировую войну, которая сейчас в самом разгаре, и не нужно быть политиком, чтобы это понять. Такое мнение озвучил герой специального проекта "Царьграда" "Русский ответ" певец Григорий Лепс, одним из первых после начала СВО заявивший, что остаётся со страной и народом.

"Есть же западная доктрина, где это всё прописано. Да они это и не скрывают. Россию всегда хотели расчленить, уничтожить. Ни у кого это не получилось. И не получится", — уверен артист.

Он продолжает ездить с концертами по новым регионам, посещает раненых в госпиталях и намерен оставаться на стороне России и в горе, и в радости. Артисты, отвернувшиеся от своей страны, вызывают у Лепса недоумение.

"Есть страна, в которой ты родился. Она дала тебе всё: знания, успехи, заработки, любовь народа. И вот так "в полёте переобуться", на мой взгляд, неправильно", — объяснил музыкант, добавив, что не вправе осуждать, ведь "не суди, да не судим будешь".

По его словам, даже если спецоперация продлится десятилетия, русский народ не сломается, ведь с ним правда и Бог. Несмотря на желание Запада развалить Россию, победа будет за нею.