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18 марта, 23:49

Лепс объяснил, как относится к "переобувающимся в полёте" артистам

Григорий Лепс: Отвернувшиеся от России артисты вызывают недоумение

Певец Григорий Лепс. Обложка © Telegram / Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс. Обложка © Telegram / Григорий Лепс

Противостояние Запада с Россией вылилось в третью мировую войну, которая сейчас в самом разгаре, и не нужно быть политиком, чтобы это понять. Такое мнение озвучил герой специального проекта "Царьграда" "Русский ответ" певец Григорий Лепс, одним из первых после начала СВО заявивший, что остаётся со страной и народом.

"Есть же западная доктрина, где это всё прописано. Да они это и не скрывают. Россию всегда хотели расчленить, уничтожить. Ни у кого это не получилось. И не получится", — уверен артист.

Он продолжает ездить с концертами по новым регионам, посещает раненых в госпиталях и намерен оставаться на стороне России и в горе, и в радости. Артисты, отвернувшиеся от своей страны, вызывают у Лепса недоумение.

"Есть страна, в которой ты родился. Она дала тебе всё: знания, успехи, заработки, любовь народа. И вот так "в полёте переобуться", на мой взгляд, неправильно", — объяснил музыкант, добавив, что не вправе осуждать, ведь "не суди, да не судим будешь".

По его словам, даже если спецоперация продлится десятилетия, русский народ не сломается, ведь с ним правда и Бог. Несмотря на желание Запада развалить Россию, победа будет за нею.

"10 лет в родной гавани": Лайф публикует фото с концерта в честь годовщины воссоединения Крыма с РФ
"10 лет в родной гавани": Лайф публикует фото с концерта в честь годовщины воссоединения Крыма с РФ

Ранее Life.ru писал, что заслуженная артистка России Ольга Кормухина стала одной из участниц митинга-концерта на Красной площади, посвящённого 10-летию Крымской весны. Она призналась, что встречает знаковый юбилей в "рок-н-ролльном" настроении, и рассказала, что в 2014 году перед самым референдумом проехала по всему полуострову.

Лариса Сафронова
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