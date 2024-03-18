Ольга Кормухина встречает годовщину Крымской весны с настроением "рок-н-ролл"
Ольга Кормухина стала одной из участниц митинга-концерта на Красной площади, посвящённого 10-летию воссоединения Крыма с Россией. Обложка © Life.ru
Заслуженная артистка России Ольга Кормухина стала одной из участниц митинга-концерта на Красной площади, посвящённого 10-летию Крымской весны. Она призналась, что встречает знаковый юбилей в "рок-н-ролльном" настроении, а также рассказала, что в 2014 году лично засвидетельствовала, что происходило на полуострове во время подготовки к историческому референдуму и о чём думали и говорили в то время сами крымчане.
"Десять лет назад мы были в Крыму. Перед самым референдумом мы проехали по всему полуострову. Я помню и плакаты, и иконы на всех дорогах, женщины варили еду, работала полевая кухня, мешками были перегорожены дороги. Больше всего запомнились плакаты с надписью "Домой!!!", которые были просто везде. Это было настолько единодушно, это было счастье, это была свобода и весна в полном смысле этого слова", — поделилась Кормухина перед выходом на сцену.
Десять лет назад произошло воссоединение Крыма с Россией. 17 марта 2014 года Верховный совет республики принял постановление о провозглашении Крыма независимым суверенным государством и об особом статусе города Севастополя, а на следующий день президент Владимир Путин подписал договор между Российской Федерацией и Республикой Крым, согласно которому полуостров вошёл в состав нашей страны. За это на референдуме почти единогласно проголосовали жители региона.