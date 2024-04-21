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Лепс впервые прокомментировал инцидент с фанаткой, у которой он выбил смартфон

21 апреля, 05:33
Певец Григорий Лепс. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Певец Григорий Лепс. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Певец Григорий Лепс впервые прокомментировал инцидент с фанаткой, у которой он выбил из рук смартфон на концерте. По словам артиста, он несколько раз предупреждал зрителей, чтобы не снимали, но его не послушались.

"Услышала, но плохо у неё, видимо, с ушами", — сказал певец Super.ru, рассказывая о назойливой фанатке.

Лепс впервые прокомментировал инцидент с фанаткой, у которой он выбил смартфон. Видео © Super.ru

При этом сам Лепс признался, что его легко вывести из себя.

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Напомним, заслуженный артист России Григорий Лепс выбил телефон из рук посетительницы его концерта в Костроме. Исполнителю не понравилось, что фанатка снимает его слишком близко. Сначала певец жестом попросил девушку убрать гаджет подальше, но та не отреагировала. Тогда Лепс ударил по телефону, который отлетел в толпу. За Лепса вступился композитор и певец Юрий Лоза: по словам музыканта, никому не понравится, когда ему будут "тыкать в физиономию камерой".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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