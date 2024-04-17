"Тыкала камеру в физиономию": Лоза оправдал Лепса за "разборки с дамочкой" в Костроме Певец Лоза объяснил, что Лепс выбил телефон у фанатки из-за своей импульсивности 17 апреля, 11:31 Григорий Лепс. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Композитор и певец Юрий Лоза вступился за заслуженного артиста РФ Григория Лепса, который выбил телефон из рук фанатки во время концерта в Костроме. По словам музыканта, никому не понравится, когда ему будут "тыкать в физиономию камерой".

Григорий Лепс выбил телефон из рук поклонницы. Видео © Telegram / ЧП Кострома | Новости | Происшествия

"Когда человек выходит на сцену, он рассчитывает на то, что будет соблюдаться некая дистанция при зрительской съёмке. Во время выступления Лепс был уверен, что его будут снимать с расстояния не менее десяти метров, а тут вдруг подбегает какая-то женщина и начинает тыкать в физиономию камерой", — сказал Лоза "Вечерней Москве".

Он напомнил, что Лепс жестом просил поклонницу убрать гаджет, но та проигнорировала просьбу. Лоза списал реакцию певца на его вспыльчивость и импульсивность. По его мнению, музыкант предпочитает сразу "махать руками" из-за своей излишней эмоциональности. Сам композитор признался, что по-другому вышел бы из аналогичной ситуации, например, можно попросить охрану или организаторов "разобраться с дамочкой".

Напомним, заслуженный артист России Григорий Лепс выбил телефон из рук посетительницы его концерта в Костроме. Исполнителю не понравилось, что фанатка снимает его слишком близко. Сначала певец жестом попросил девушку убрать гаджет подальше, но та не отреагировала. Тогда Лепс ударил по телефону, который отлетел в толпу.

Авторы Татьяна Миссуми