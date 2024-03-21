"Это запало мне в голову": Shaman рассекретил, кто на самом деле придумал ему псевдоним
Shaman подтвердил, что Лолита придумала ему сценическое имя ещё 11 лет назад
Певец Shaman (Ярослав Дронов) прокомментировал признание коллеги по цеху Лолиты Милявской о том, что именно она придумала ему сценическое имя. Исполнитель хита "Я русский" не стал отрицать данного факта и рассказал, что это произошло ещё 11 лет назад.
"Ну да, было такое ещё 11 лет назад. Она обмолвилась в рамках телевизионного проекта. Сказала, что я как шаман. Это запало мне в голову", — поделился Дронов в беседе с сайтом kp.ru.
Недавно в интервью YouTube-шоу "Повесточка" Лолита заявила, что именно она придумала сценическое имя для Дронова. По словам артистки, это случилось после участия Ярослава в третьем сезоне шоу "Фактор А", где она была в составе жюри вместе с певицей Аллой Пугачёвой. Также Милявская отметила, что Shaman гармонично смотрится в роли патриотичного исполнителя. При этом она выразила мнение, что в его творчестве не хватает песен о любви.
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