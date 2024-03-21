"Это запало мне в голову": Shaman рассекретил, кто на самом деле придумал ему псевдоним

Певец Shaman (Ярослав Дронов) прокомментировал признание коллеги по цеху Лолиты Милявской о том, что именно она придумала ему сценическое имя. Исполнитель хита "Я русский" не стал отрицать данного факта и рассказал, что это произошло ещё 11 лет назад.

"Ну да, было такое ещё 11 лет назад. Она обмолвилась в рамках телевизионного проекта. Сказала, что я как шаман. Это запало мне в голову", — поделился Дронов в беседе с сайтом kp.ru.