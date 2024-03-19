Песни Shaman, Газманова и Расторгуева могут стать частью школьной программы

Творчество российских певцов Shaman (Ярослав Дронов), Олега Газманова и Николая Расторгуева может стать частью школьной программы. С соответствующей инициативой выступил депутат Государственной думы Сергей Колунов. В Министерстве просвещения уже выразили готовность рассмотреть возможность соответствующих дополнений в федеральной образовательной программе, сообщила "Парламентская газета".

"Предложения включить песни современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жён участников спецоперации. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением", — цитирует издание Колунова.

Парламентарий направил свою инициативу главе Минпросвещения Сергею Кравцову, отметив, что прослушивание патриотических песен поможет развить у детей любовь к Отечеству и гордость за Россию. Ведомство уже официально ответило на предложение, сообщив, что министерство готово рассмотреть возможность дополнения патриотическими песнями современной российской эстрады федеральной программы образования по предмету "Музыка".