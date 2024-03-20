Лолита рассказала, что SHAMAN сделал с подаренными Пугачёвой деньгами
Лолита: SHAMAN потратил подаренные Пугачёвой деньги на образование в институте
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) потратил деньги, полученные от Аллы Пугачёвой в качестве премии, на высшее образование. Об этом рассказала российская певица Лолита Милявская. Речь идёт о средствах, которые SHAMAN получил после того, как не смог победить в третьем сезоне шоу "Фактор А".
"Потом его папа давал интервью и сказал, что премию, которую ему (SHAMAN. — Прим. Life.ru) дала Алла Борисовна, они потратили на его образование — он окончил институт. Так что это на её деньги", — рассказала Лолита в шоу "Повесточка" на ютуб-канале.
Певица добавила, что при таком уровне успеха SHAMAN не получил звёздную болезнь, а остался простым и скромным человеком. Лолита призналась, что ей очень импонирует творчество Дронова. При этом артистка выразила мнение, что в творчестве Шамана не хватает песен о любви. Патриотические композиции, по словам Лолиты, получаются у Дронова очень хорошими и берущими за душу.
А ранее Life.ru писал, что Пугачёва вспомнила Дронова в обращении к своим хейтерам, которых считает холопами и рабами. Она назвала их кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Заключила певица своё обращение одной важной фразой, которую когда-то просила сказать певца Shaman. После этого Дронов принял Примадонну в армию своих поклонниц.
ТАСС / Валерий Шарифулин