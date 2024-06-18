Любовь с разницей в 40 лет: Что не так с отношениями 61-летнего Лепса и 18-летней Авроры

В нашем обществе достаточно лояльно относятся к разнице в возрасте парочек или супругов, если женщина младше мужчины. Даже если невеста моложе на 7, 10 или 15 лет. На ситуации, когда молодой парень выбирает в спутницы жизни женщину постарше, общество тоже закрывает глаза. Даже придумали термин для таких дамочек, любящих молодых кавалеров, — милфы.

Однако в ситуации с публичными личностями, если те выводят в свет новых слишком молодых пассий, всё сложнее. Нередко влюблённых голубков начинают осуждать. Оно и понятно почему — Григорию Лепсу 61, а его "невесте" Авроре Кибе — всего 18. Life.ru поинтересовался у психологов, норма ли такое поведение — что мужчина старше избранницы на 40 лет. И что могло побудить юную Аврору завязать отношения с певцом, годящимся ей в отцы. И мнение экспертов оказалось неоднозначным.

Аврора Киба — новая юная возлюбленная Лепса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avrorakiba

Например, сексолог и психолог Евгения Александрова считает, что ничего криминального в подобной ситуации нет. Часто молоденькие девочки из меркантильности вступают в отношения со "стариками", а мужчинам хочется почувствовать себя более молодыми рядом с юными девушками. Отчасти так может быть, но вот как раз-таки в паре Авроры и Григория психолог видит иную причину её создания.

"Лепс интересный, активный, харизматичный и талантливый мужчина. И он действительно мог понравиться девушке. Как говорится, почему нет? Она же ему могла стать симпатичной не только из-за своей молодости и красоты, но и из-за положения "снизу". Ведь такому типажу, как Григорий, нужна именно такая женщина рядом", — комментирует сексолог.

Наверняка сейчас пара находится на одной волне, им вместе интересно, они узнают друг друга, между ними бушует страсть и романтика. Но, к сожалению, из-за большой разницы в возрасте у этого союза есть все шансы просуществовать недолго.

Сейчас у них одно представление об этих отношениях, но со временем их взгляды на жизнь могут разойтись. И вот тогда их ожидания и реальность могут сильно диссонировать. Евгения Александрова Психолог, сексолог

Поэтому психолог и сексолог рекомендует девушкам учитывать такой важный момент при вступлении в отношения, как возраст.

Нормально ли, что Лепс закрутил роман со студенткой? Мнение психологов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avrorakiba

А вот клинический психолог и автор телеграм-канала "Анири_Пси" Ирина Коржаева считает иначе. Эксперт предполагает, что Григорию Лепсу надоело ходить "по рукам" и захотелось большой и чистой любви. А ещё они оба подпали под влияние статуса — дополняют друг друга, как два кусочка пазла.

Также у пожилого певца есть потребность в признании "светлой душой". Поэтому Аврора для Лепса — попытка очиститься от грешков и припасть к юности. Вероятно, у мужчины также присутствует и страх немощности.

Григорий Лепс и 18-летняя Аврора Киба. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

На видео отчётливо проглядывается, что Лепс в предвкушении хайпа и что он использует Аврору как украшение себя. А как всем известно: по женщине судят о мужчине. Ирина Коржаева Клинический психолог

Что же можно сказать про Аврору Кибу? По мнению автора телеграм-канала "Анири_Пси" Ирины Коржаевой, девушка подпала под влияние харизмы и авторитета Лепса, а эти чувства часто можно спутать с любовью. Или Аврора видит выгоду и для своей карьеры, ну а что в этом плохого?

Есть потребность в роли отца: авторитетного, присутствующего, внимательного, принимающего, заботящегося о будущем. Передающего опыт через то, что они проводят время вместе. Ирина Коржаева Клинический психолог

Как и у многих успешных публичных людей, у Григория Лепса присутствуют признаки нарциссизма, без этого, как считает эксперт, невозможно добиться успеха, но именно этот нюанс действует на людей как магнит, этот нарциссический фимиам завораживает. Такой человек словно питается теми, кто рядом.

Любовь с разницей в 40 лет: за что юная Аврора Киба полюбила Лепса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avrorakiba

Получается, молоденькая студентка МГИМО Аврора Киба не просто повелась на харизматичного, но старого Лепса и влюбилась, но и увидела для себя очевидные плюсы от союза с народным артистом? Даже если и так, почему нет? Всё же семья Кибы одобрила союз и совсем не против свадьбы, о которой все говорят. Хотя бабушка Авроры считает иначе. "Должно быть сначала венчание, вернее, сначала ещё что-то. Я не думаю, что сейчас раз — и сразу свадьба", — комментирует ситуацию 74-летняя бабушка Авроры Галина Палилова.