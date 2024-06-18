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18 июня, 07:54

Виллу Софии Ротару в Крыму предложили переделать под госпиталь и санаторий для бойцов СВО

Общественники предложили национализировать виллу Ротару за 2 млрд рублей в Крыму

София Ротару. Обложка © Telegram / rotaru_sofia

София Ротару. Обложка © Telegram / rotaru_sofia

"Ветераны России" попросили Генпрокуратуру изъять виллу Софии Ротару в Крыму, стоимость которой доходит до двух миллиардов рублей. Предлагается переделать бутик-отель в госпиталь и санаторий для бойцов СВО, сообщает SHOТ. Похожее предложение уже поступало раньше, и тогда на вилле предлагали сделать загс.

В далёком 1996 году здание, включённое в реестр национального культурного наследия, досталось певице за бесценок — она заплатила всего 500 долларов. По своей инициативе артистка переделала здание XIX века в лакшери-отель с названием Villa Sofia.

"Ветераны России" утверждают, что особняк достался Ротару в обход закона, сама же певица постоянно поддерживает ВСУ и ждёт возвращения Крыма в состав Украины.

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Ранее Life.ru рассказывал, что София Ротару пропала из вида слушателей на несколько месяцев. Фанаты думали, что 76-летняя певица сбежала с Украины и живёт в Европе. Однако позже её сестра рассказала, что София с семьёй живёт под Киевом.

Николай Рюмин
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