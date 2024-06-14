Продюсер рассказал о битве гонораров Пугачёвой и Ротару

Во время совместных выступлений певицы Алла Пугачёва и София Ротару устраивали соревнования по гонорару. Но Примадонна требовала в два раза больше — 20 миллионов рублей, когда Ротару соглашалась на 10–12. Продюсер Сергей Дворцов объясняет такую разницу наибольшей востребованностью Аллы Борисовны.

"Одна прима нашего шоу-бизнеса, другая — украинского. Когда они появлялись на одном мероприятии, то была колоссальная конкуренция в гонорарах и эфирном времени: каждая тянула одеяло на себя. У них всегда были "тёрки". В последнее время ни один федеральный канал не приглашал в одну программу Ротару и Пугачёву, потому что знали, чем дело закончится", — высказался продюсер в беседе с порталом "Страсти".

Продюсер отметил, что было время, когда гонорар Ротару превышал запросы Примадонны и она злилась. Ходят слухи про ультиматумы Пугачёвой: либо она, либо Ротару.