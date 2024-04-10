"Переживала очень сильно": Экс-директор оправдал молчание Ротару после трагедии в "Крокусе" Продюсер Лавров объяснил отсутствие соболезнований от Ротару из-за "Крокуса" 10 апреля, 14:19 София Ротару. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица София Ротару не стала выражать соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле", потому что не любит показывать публике свои переживания. Об этом сайту MK.ru рассказал продюсер, экс-директор артистки Сергей Лавров.

"Она не выразила соболезнования публично, потому что она такой человек, не любит свои переживания выносить на публику. То есть она не сделала пост в соцсетях не потому, что не сочувствует. Я знаю, что она была в шоке, когда узнала о случившемся, и переживала очень сильно", — заявил продюсер.

По его словам, Ротару редко активничает в Интернете, а её страницы в соцсетях ведёт родственница. Однако продюсер не смог объяснить, почему по поводу происшествий на Украине от лица Ротару всё же публикуются посты "со сложенными ручками", что доказывает, что певица порой находит время для реакции на события.

К слову, давняя соперница Ротару певица Алла Пугачёва только спустя неделю после теракта в "Крокусе", унёсшего жизни более 140 человек, прокомментировала своё молчание. Она дала понять, что якобы тоже скорбит по погибшим, но не считает важным демонстрировать это на публику. Причём остальные трагедии Пугачёва не забывает громко "оплакивать" в соцсети. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал артистку "ведьмой-приспособленкой", которой плевать на своих бывших поклонников в России.

Авторы Татьяна Миссуми