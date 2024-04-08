Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 17:42

Аферисты от имени Блиновской пытались нажиться на трагедии в "Крокусе"

Мошенники выдали себя за создательницу "Марафона желаний" Елену Блиновскую, которая сейчас пребывает в московском СИЗО, и пытались нажиться на трагедии в "Крокусе". Как сообщает Mash, злоумышленников уже разыскивают правоохранители.

По информации телеграм-канала, в одной из групп блогерши появилось трогательное сообщение от якобы самой Блиновской. На деле же аферисты от её имени предлагали подписчикам собрать средства якобы на помощь жертвам и пострадавшим при теракте. Некоторым подписчикам мошенники даже звонили. Адвокат Блиновской заметил странную активность и обратился в полицию. В настоящее время проводится проверка.

Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, они намеревались перейти российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни минимум 144 человек, ещё более 550 пострадали. На данный момент по делу задержаны 11 человек, в том числе все четверо напавших.

"Остановись!": Родители отреклись от лжекинолога из "Крокуса" и призвали вернуть деньги
"Остановись!": Родители отреклись от лжекинолога из "Крокуса" и призвали вернуть деньги

5 апреля 2023 года прокуратура задержала при попытке въехать в Белоруссию Елену Блиновскую за неуплату налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей. Объём её задолженности составил огромные полтора миллиарда рублей. В качестве меры пресечения Блиновскую посадили под домашний арест, который блогерша регулярно нарушала, из-за чего её перевели в СИЗО. В марте ей предъявили окончательное обвинение, вину за которое она признала лишь частично.

Обложка ©

TACC / Софья Сандурская

Наталья Исакова
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Елена Блиновская
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров