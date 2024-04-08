Аферисты от имени Блиновской пытались нажиться на трагедии в "Крокусе"
Мошенники выдали себя за создательницу "Марафона желаний" Елену Блиновскую, которая сейчас пребывает в московском СИЗО, и пытались нажиться на трагедии в "Крокусе". Как сообщает Mash, злоумышленников уже разыскивают правоохранители.
По информации телеграм-канала, в одной из групп блогерши появилось трогательное сообщение от якобы самой Блиновской. На деле же аферисты от её имени предлагали подписчикам собрать средства якобы на помощь жертвам и пострадавшим при теракте. Некоторым подписчикам мошенники даже звонили. Адвокат Блиновской заметил странную активность и обратился в полицию. В настоящее время проводится проверка.
Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, они намеревались перейти российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни минимум 144 человек, ещё более 550 пострадали. На данный момент по делу задержаны 11 человек, в том числе все четверо напавших.
5 апреля 2023 года прокуратура задержала при попытке въехать в Белоруссию Елену Блиновскую за неуплату налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей. Объём её задолженности составил огромные полтора миллиарда рублей. В качестве меры пресечения Блиновскую посадили под домашний арест, который блогерша регулярно нарушала, из-за чего её перевели в СИЗО. В марте ей предъявили окончательное обвинение, вину за которое она признала лишь частично.
TACC / Софья Сандурская