Аферисты от имени Блиновской пытались нажиться на трагедии в "Крокусе"

Мошенники выдали себя за создательницу "Марафона желаний" Елену Блиновскую, которая сейчас пребывает в московском СИЗО, и пытались нажиться на трагедии в "Крокусе". Как сообщает Mash , злоумышленников уже разыскивают правоохранители.

По информации телеграм-канала, в одной из групп блогерши появилось трогательное сообщение от якобы самой Блиновской. На деле же аферисты от её имени предлагали подписчикам собрать средства якобы на помощь жертвам и пострадавшим при теракте. Некоторым подписчикам мошенники даже звонили. Адвокат Блиновской заметил странную активность и обратился в полицию. В настоящее время проводится проверка.