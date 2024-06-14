Кто такой милфхантер, или 6 причин, почему парни ищут себе "мамочек"

Вы наверняка замечали среди знакомых парочки, в которых не мужчина старше, как это чаще бывает, а женщина. И такие союзы нередко очень гармоничны, люди в них счастливы и любимы. Почему всё чаще парни выбирают себе в спутницы дам старше себя? Психолог рассказывает, в каких случаях возраст для любви абсолютно неважен.

1. Если он — маменькин сынок

Кто такие милфы и почему молодые парни ищут себе "мамочек" в жёны? Фото © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK VIACHESLAV

Первая причина: мужчина является маменькиным сынком. Он настолько привык быть при матери, что ищет себе жену-родительницу. Его привычка настолько велика, что он одну маму меняет на другую — щедрую, опытную, которая ему, как сыночку, будет говорить, что делать и как.

Маменькины сынки — это мужчины довольно ведомые, которые не хотят много думать. Они желают, чтобы им сказали, куда идти, что сегодня кушать, что надеть. Таня Василькова Психолог

Мужчине удобно, что с опытной женщиной ему не надо напрягать голову, не надо брать ответственность. Это довольно удобная позиция для парней, которые всю жизнь жили под маминым каблучком. Поэтому им реально довольно комфортно иметь в жёнах вторую маму.

2. Мужчины-изменщики

"Иногда мужчины выбирают женщину намного старше себя неосознанно — это их такой дальновидный план легального разрешения изменять", — поясняет Life.ru автор психологических комиксов "Навигатор для родителей", "Как прожить в браке без брака" Таня Василькова. Может быть, изначально мужчина так и не думает, но через энное количество лет это является очень даже себе логичной причиной измен: "Ты же уже старая, а я молодой, мне хочется с молодыми". А ей деваться некуда. Она либо одинокая, либо жена, которой изменяют. И это женщин часто устраивает.

Или другая причина: "Ты же уже старая, тебе не надо, а мне надо". Это такая выгодная позиция, что есть и жена, которая выполняет другие классные функции: готовит, убирает, гладит, поддерживает, заботится, но в то же время можно для сексуальных утех найти себе другую. Но, как снова повторяет эксперт, часто это неосознанная, неспециальная история.

3. Мужчины с нереализованными сексуальными фантазиями

Почему некоторые мужчины обращают внимание на бабушек и женятся на них? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Estrada Anton

"Как говорит великий Зигмунд Фрейд, дети испытывают первое сексуальное влечение к своему родителю. У мальчиков это идёт к маме", — говорит психолог. И вот эта нереализованная сексуальная фантазия с матерью иногда может приводить к поиску партнёрши, которая старше по возрасту. Это уже известный факт, что жёны в определённых позициях очень сильно похожи теми или иными качествами на маму.

4. Мужчины, которым не хватило материнского тепла

Есть ещё одна история, когда мужчине не хватило материнского тепла, не хватило её заботы и энергии. Может быть, мама рано умерла. Может, её вообще не было. Может, она много работала и у неё не хватало любви на сына.

Ребёнок этого материнского тепла не получил, и он будет искать себе такую женщину, чтобы она была и мамой, и женой. Поэтому он тоже интуитивно выбирает женщину более зрелую, более опытную. Таня Василькова Психолог

5. Мужчины-интеллектуалы

Какие есть скрытые плюсы в женитьбе на женщине, которая намного старше? Фото © Shutterstock / FOTODOM / GaudiLab

Бывает, что люди соединяются не по возрастному критерию, а по своему интеллектуальному развитию, по жизненному опыту, по эмоциональному состоянию. "Женщина в возрасте может быть очень молодой — как минимум по духу своему. И если она с шармом, с блеском в глазах, полная сексуальной энергии, то она точно пользуется спросом у мужчин, даже если ей далеко не 20". То есть, со слов психолога, это история не про возраст физиологический, а про психологический. В этом случае мужчина любит не столько тело женщины, сколько мозг. То есть тело женщины он может любить и выбирать на одну ночь, а в жёны он, скорее, выберет ту, у которой мозг, интеллект, кругозор, нестандартность.

6. Мужчины, которые любят