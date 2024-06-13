Так делают дурочки: Какие 6 привычек в постели раскроют низкий IQ человека

Как мы знаем, привычки могут отражать различные аспекты личности, образа жизни и характера. Но не всегда связаны с уровнем интеллекта. Например, человек может иметь привычку часто читать книги, что может указывать на интерес к знаниям, но это не всегда гарантирует высокий уровень интеллекта. Однако недавно в Интернете появилось несколько интересных статей, рассказывающих, что люди, у которых не слишком высокий IQ, спят определённым образом. Пожалуй, именно в таком материале не хотелось бы, чтобы вы узнали себя. Ну, поехали!

1. Вы привыкли засыпать под звук телевизора

Почему вредно спать перед телевизором? Фото © Shutterstock / FOTODOM / F01 PHOTO

Во-первых, свет телевизора может воздействовать на циркадный ритм, что затрудняет засыпание. Экраны излучают свечение синего оттенка, а он, как все мы знаем, подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за сон. Из-за этого снижается качество сна, что сказывается на работоспособности мозга.

Во-вторых, ТВ-программы часто не расслабляют, а стимулируют, возбуждают мозг в момент, когда тот готовится к расслаблению и отдыху. А это не только повлечёт бессонницу, но также ухудшит качество сна. Исследования показывают, что засыпание под телевизор связано с более поверхностным и менее восстанавливающим сном. Это может привести к усталости днём и другим проблемам со здоровьем. Итог: умные люди, заботящиеся о себе, не станут засыпать под включённый телевизор.

2. Перед сном часами листаете соцсети

Так как в современности всё больше людей отказываются от просмотра ТВ, они переходят в Интернет. Вы думали, что это безопаснее? Нет! Пагубная привычка полистать часок-другой соцсети повышает тревожность (потому что жизнь звёзд кардинально отличается от людей "обычных") и так же, как и телевизор, заставляет мозг, который готовится к ночному отдыху, напрягаться. Лучше за час до сна забыть про гаджеты.

3. Любите спать в одежде

Сон в одежде или голышом: как полезнее и почему? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chiociolla

Удивительно, но также выяснилось, что умные люди с высоким IQ не спят в одежде. Оказывается, что все наши любимые пижамки, бельё и носочки играют злую шутку и только мешают. Тело якобы сковывается и остаётся в напряжении, из-за чего и мозг не до конца отключается, отдыхая за ночь наполовину, если не треть. Поэтому сомнологи советуют спать либо голышом, либо максимум в одном нижнем белье.

4. Не соблюдаете режим и спите когда вздумается

Несоблюдение режима сна может негативно сказываться на вашем физическом и психическом здоровье по нескольким причинам. Например, недостаток сна может привести к ухудшению памяти, внимания, концентрации и других когнитивных функций.

Также "свободный" режим сна и бодрствования, не дающий организму регулярного отдыха, провоцирует риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и других хронических заболеваний. Плохое настроение и эмоциональные расстройства тоже последствия, на которые обрекает себя тот, кто ложится спать и просыпается когда захочет.

5. Поздно ложитесь, поздно просыпаетесь

Что будет, если постоянно нарушать режим сна? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Из предыдущего пункта плавно вытекает и этот. Люди, которые себя любят и хотят до самой старости сохранить ясное сознание и трезвый ум, никогда не станут баловаться подобным. Как рассказывают в Сети, только те, у кого низкий интеллект, позволяют себе такое безответственное отношение к ночному отдыху. Ведь негативные последствия мы вам выше перечислили.

6. Не можете встать без будильника

Нельзя сказать, что люди с низким интеллектом не могут просыпаться без будильника. Навык просыпаться самостоятельно зависит от множества факторов, включая режим сна, биологические особенности организма, уровень стресса и образ жизни. Человеческий организм имеет встроенные биологические часы, которые регулируют циклы сна и бодрствования. Однако у людей эти часы могут работать по-разному.