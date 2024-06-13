"Как разговаривать с кем угодно и где угодно" — главные правила общения Ларри Кинга

"Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно" — книга Ларри Кинга представляет собой практическое руководство по искусству общения и умению поддерживать беседу с любым собеседником в самых разных ситуациях. Автор даёт читателям советы и стратегии, которые помогут им стать более уверенными и успешными в общении. Мы собрали самые полезные приёмы!

Правило 1: умейте слушать

Во время общения лучше смотреть собеседнику в глаза. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Всегда внимательно слушайте собеседника и проявляйте интерес к сказанному — самое главное, о чём следует помнить, если вы хотите, чтобы общение сложилось хорошо. Это поможет установить контакт и создать позитивное впечатление. Если собеседник увидит, что вам скучно его слушать или параллельно вы отвлекаетесь на другие дела, вероятнее всего, он закроется — и диалога не случится. Также не стоит перебивать собеседника — как минимум это некрасиво и покажет, что вам интереснее рассказать о себе, чем узнать что-то о человеке.

Правило 2: задавайте правильные вопросы

Умение задавать открытые вопросы, которые стимулируют разговор и помогают углубить взаимопонимание, является залогом продолжительного и интересного общения, считает ведущий Ларри Кинг, о чём и пишет в своей книге. Формулируйте вопросы таким образом, чтобы собеседник мог ответить на них развёрнуто. Например: "Расскажи, как ты съездил вчера в аквапарк, что понравилось?" Задавая такой вопрос, вы даёте человеку возможность рассказать о поездке. Если же спросить: "Тебе понравилось вчера в аквапарке?", вам могут ответить просто "да" — и диалог зайдёт в тупик. Такой вопрос называется закрытым.

Правило 3: поддерживайте разговор

Ларри Кинг даёт действенные советы по тому, как избегать молчания и неудобных пауз в разговоре, а также как поддерживать беседу на разнообразные темы. Автор рассматривает этот вопрос с точки зрения профессионального телеведущего, ведь ему нередко приходится брать интервью у личностей, которые не вызывают особого интереса. В таком случае необходимо убедить себя, что эта беседа может быть нескучной, и найти тему, на которую вы бы хотели поговорить.

Правило 4: будьте любознательным

Хорошего собеседника всегда отличает любознательность. Он не будет стесняться переспросить или сказать, что чего-то не знает. Пытливый человек всегда попросит рассказать подробнее или объяснить ещё раз, ведь для него важна информация, которую вы можете ему дать. В свою очередь, такой собеседник и сам готов поделиться с окружающими чем-то новым.

Правило 5: не бойтесь шутить

Хорошая шутка разряжает напряжённую обстановку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Liderina

Хорошая шутка никогда не будет лишней! Важно лишь подобрать подходящий момент и не сказать чего-то обидного. Если вы не уверены, то не стоит прикалываться над собеседником, лучше расскажите смешную историю о себе. Юмор прекрасно помогает настроиться на позитивную волну и расположить к себе.