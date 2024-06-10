С кем лучше не связываться: 7 отличительных черт на ладони мужчины, выдающих самолюбца

Определить, что мужчина — самовлюблённый эгоист, изменщик или ревнивец, на первых порах отношений бывает довольно сложно. Все представители сильного пола носят маску. Большинство женщин узнают правду о своём избраннике только тогда, когда уже поздно, — после свадьбы.

Но есть семь признаков, с помощью которых можно заранее разоблачить неблагонадёжного избранника. Для этого возьмите его руку и осмотрите её. Правду раскроют линии жизни и размеры пальцев.

1. Хиромантия: Признак эгоистичного мужчины

На то, что мужчина — эгоист, указывает странная линия сердца на ладони. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kostenko Maxim

На то, что мужчина — патологический эгоист, укажет его ладонь. Возьмите руку избранника и внимательно присмотритесь к ней. О том, что мужчина любит только себя, говорят следующие признаки: Линия сердца (находится ближе других к пальцам) является короткой и прямой. Не поднимается вверх. Заканчивается под средним пальцем.

От такого бойфренда лучше бежать подальше, поскольку ему в жизни не нужен никто. Мужчина будет делать для своего благополучия всё, а спутница рядом ему не важна.

2. Как по рукам понять, что мужчина не романтик

На ладони у мужчины есть так называемая линия ума, начинающаяся сразу под указательным пальцем. Если она слегка изогнута, то вы встретили творческого человека. Однако стоит проявить бдительность, если линия ума плавная. Отношения с таким мужчиной вряд ли принесут счастье, ведь он не склонен к романтическим поступкам.

3. Признак обманщика — какие линии на ладони

На то, что мужчина обманщик, указывают непересекающиеся линия ума и линия жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fizkes

Внимательно осмотрите руки мужчины. Порядочным партнёром будет тот, у кого линия ума пересекается с линией жизни. Если этого не происходит, то мужчина будет постоянно обманывать и ввязываться в авантюры.

4. Признак единоличника, где найти на руке

Чтобы распознать в мужчине эгоиста, нужно потрогать его руки. Если они шершавые, жёсткие и весьма крепкие, то в отношениях за вами вряд ли будут ухаживать. У такого человека на первом месте всегда будет только он. У благонадёжного партнёра руки, наоборот, мягкие.

5. Какая линия на руке показывает, что мужчина злой

На то, что мужчина злой, указывает худой большой палец. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Just Life

Распознать эгоиста, бесчеловечного и злого человека можно не только по линиям жизни. Обратите внимание на большой палец мужчины. Если он толстый и крупный, то избранник — порядочный человек. Если же большой палец, наоборот, худой, то такой избранник не будет хорошим мужем. Он будет творить ужасные вещи, а может, даже станет тираном и деспотом.

6. Гадаем по линиям на руке: Признак ревнивого мужчины

С помощью характеристик тела можно обнаружить даже мужчину-ревнивца. Посмотрите на его руки. Если они большие, то избранник уверен в себе и безразличен к тому, что скажут другие. Если маленькие, то он не доверяет никому. Скорее всего, такой избранник будет ревновать вас на каждом шагу.

7. Как по пальцам понять, что мужчина будет изменять

Если мужчина изменщик, то указательный палец у него будет длиннее среднего. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fizkes

Внимательно посмотрев на руки избранника, можно определить даже то, будет ли он изменять в будущем. Если у партнёра указательный палец длиннее среднего, то в его жизни будет много женщин. Придётся следить за избранником днём и ночью, чтобы он не пошёл налево.