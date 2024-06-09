Выпускницам дали совет, как стать королевой школьного вечера Стилист Лисовец призвал выбирать на выпускной бал сдержанный образ 9 июня, 19:11 Выпускницы. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов

Стилист и эксперт моды Владислав Лисовец посоветовал выпускницам подобрать образ на последний школьный вечер так, чтобы акцент был сделан только на одном элементе одежды. О правилах подготовки наряда к выпускному балу он рассказал в беседе с РИА "ФедералПресс".

"Нужно понимать, что если наряд яркий, то аксессуары должны быть не сильно броскими. Если же платье однотонное, сдержанное и элегантное, тогда можно добавить яркие акценты, например туфли или сумку", — объяснил стилист.

По его словам, яркими и броскими могут быть туфли, серьги или браслет, но не всё сразу. Идеальным он назвал вариант, когда подбирается классический сдержанный образ, но при этом выбираются притягивающие внимание аксессуары. Лисовец добавил, что лучше отказаться от дорогих ювелирных украшений в пользу простой бижутерии, иначе девушка будет выглядеть старше.

Также не стоит злоупотреблять стразами и излишне праздничными деталями, в противном случае образ получится тяжёлым и слишком "новогодним". И наконец, стилист напомнил, что чрезмерно яркий макияж тоже добавит возраста, поэтому лучше использовать более нежные тона. А если хочется "боевого раскраса", то тогда одежда должна быть сдержанных цветов, чтобы акцент был только на лицо.

Ранее Life.ru дал советы по выбору фасона женской одежды для выпускного бала. Беспроигрышным вариантом станет корсетное платье, украшенное вышивкой или аппликациями. А вот любителям смелых образов подойдут платья длины мини с рукавами буф. Выбор лучше сделать в пользу светлых вариантов с мерцанием.

Авторы Татьяна Миссуми