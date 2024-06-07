Корсетные платья и рукава-буфы: Названы самые модные образы для выпускных вечеров в 2024 году

Близится период выпускных вечеров, а потому настало время заняться поиском самого запоминающегося и яркого наряда. Проводить школьные годы с высоко поднятой головой помогут модные советы стилиста-имиджмейкера Екатерины Савицкой.

По словам собеседницы РИА "ФедералПресс" , беспроигрышным вариантом станет корсетное платье, украшенное вышивкой или аппликациями. А вот любителям смелых образов подойдут платья длины "мини" с рукавами-буфами. Выбор лучше сделать в пользу светлых вариантов с мерцанием, уверена стилист.

Не расстроятся в этом году и фанаты "классики" вроде платьев с лифом в стиле Мэрилин Монро. Модели с расклешённой или прямой юбкой продолжают сохранять актуальность, как и варианты без бретелей и деталей лаконичного кроя. Однако при их выборе важно проверить посадку по фигуре, резюмировала Савицкая.