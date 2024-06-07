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7 июня, 00:14

Корсетные платья и рукава-буфы: Названы самые модные образы для выпускных вечеров в 2024 году

Стилист Савицкая: Корсеты и рукава-буфы станут главными трендами на выпускных

Корсеты и рукава-буфы станут главными трендами на выпускных в этом году. Обложка © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Корсеты и рукава-буфы станут главными трендами на выпускных в этом году. Обложка © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Близится период выпускных вечеров, а потому настало время заняться поиском самого запоминающегося и яркого наряда. Проводить школьные годы с высоко поднятой головой помогут модные советы стилиста-имиджмейкера Екатерины Савицкой.

По словам собеседницы РИА "ФедералПресс", беспроигрышным вариантом станет корсетное платье, украшенное вышивкой или аппликациями. А вот любителям смелых образов подойдут платья длины "мини" с рукавами-буфами. Выбор лучше сделать в пользу светлых вариантов с мерцанием, уверена стилист.

Не расстроятся в этом году и фанаты "классики" вроде платьев с лифом в стиле Мэрилин Монро. Модели с расклешённой или прямой юбкой продолжают сохранять актуальность, как и варианты без бретелей и деталей лаконичного кроя. Однако при их выборе важно проверить посадку по фигуре, резюмировала Савицкая.

Стилист назвал оголённое тело главным модным трендом этого лета
Стилист назвал оголённое тело главным модным трендом этого лета

Выпускные вечера пройдут в российских школах 28–29 июня. В прошлом году на территории парка Горького этот знаменательный день отметили почти 40 тысяч учеников.

Илья Пушкарев
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