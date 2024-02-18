Объявлены даты последних звонков и выпускных в школах России

Принято решение провести последние звонки в российских школах 24–25 мая, а выпускные вечера 28–29 июня. Об этом рассказал глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с журналистами.

"Также мы сегодня обсудили, приняли решение по поводу проведения последних звонков в регионах, провести последние звонки 24–25 мая, а 28 и 29 июня провести выпускные вечера", — заявил министр просвещения.

Ранее методист рассказала, в каком случае школьнику стоит выбирать колледж вместо университета. По её словам, в наше время появилось уже немало крупных училищ, предоставляющих качественное образование. Если школьник хочет поскорее освоить профессию и начать самостоятельную жизнь, ему стоит задуматься о поступлении в одно из таких образовательных учреждений.