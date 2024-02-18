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18 февраля, 10:43

Объявлены даты последних звонков и выпускных в школах России

Кравцов: Последние звонки пройдут в школах РФ 24–25 мая, выпускные — 28–29 июня

Обложка © Агентство "Москва" / Киселёв Сергей

Обложка © Агентство "Москва" / Киселёв Сергей

Принято решение провести последние звонки в российских школах 24–25 мая, а выпускные вечера 28–29 июня. Об этом рассказал глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с журналистами.

"Также мы сегодня обсудили, приняли решение по поводу проведения последних звонков в регионах, провести последние звонки 24–25 мая, а 28 и 29 июня провести выпускные вечера", — заявил министр просвещения.

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Ранее методист рассказала, в каком случае школьнику стоит выбирать колледж вместо университета. По её словам, в наше время появилось уже немало крупных училищ, предоставляющих качественное образование. Если школьник хочет поскорее освоить профессию и начать самостоятельную жизнь, ему стоит задуматься о поступлении в одно из таких образовательных учреждений.

Владимир Озеров
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