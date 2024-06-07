"Раньше было сложнее": Преподаватель НИУ ВШЭ выступил против отмены ЕГЭ

Заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ Александр Милкус выступил против отмены ЕГЭ в России. Он напомнил, что в советское время поступить в вуз было гораздо сложнее, поскольку тогда выпускники сдавали экзамены по всему школьному курсу. Сейчас же система ЕГЭ состоит из двух обязательных и нескольких испытаний по выбору, что гораздо гуманнее.

"Второе. Возвращаемся опять к 90-м годам. Когда ЕГЭ вводили, приезжали ребята из разных регионов с пятёрками в аттестате. Только пятёрки выпускника, допустим, второго лицея города Москвы, инженерного, математического, и пятёрки, которые получил тот же самый выпускник на тех же самых выпускных в школе в каком-нибудь небольшом посёлке, — они разные. Уровень знаний разный. Вот с этими оценками ребята поступали в вузы. Кто-то поступал, кто-то нет", — отметил Милкус в эфире радио "Комсомольская правда".