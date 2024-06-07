"Раньше было сложнее": Преподаватель НИУ ВШЭ выступил против отмены ЕГЭ
Эксперт Милкус: ЕГЭ гуманнее, чем традиционные советские экзамены
Заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ Александр Милкус выступил против отмены ЕГЭ в России. Он напомнил, что в советское время поступить в вуз было гораздо сложнее, поскольку тогда выпускники сдавали экзамены по всему школьному курсу. Сейчас же система ЕГЭ состоит из двух обязательных и нескольких испытаний по выбору, что гораздо гуманнее.
"Второе. Возвращаемся опять к 90-м годам. Когда ЕГЭ вводили, приезжали ребята из разных регионов с пятёрками в аттестате. Только пятёрки выпускника, допустим, второго лицея города Москвы, инженерного, математического, и пятёрки, которые получил тот же самый выпускник на тех же самых выпускных в школе в каком-нибудь небольшом посёлке, — они разные. Уровень знаний разный. Вот с этими оценками ребята поступали в вузы. Кто-то поступал, кто-то нет", — отметил Милкус в эфире радио "Комсомольская правда".
Вместе с тем эксперт подчеркнул, что если все школьники будут сдавать внутренние экзамены в вузах, то это повлечёт дополнительные затраты на ту же дорогу, в то время как ЕГЭ можно сдать по месту проживания и отправить по почте результаты.
Ранее стало известно, что в Госдуму был внесён законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. В случае принятия документа он вступит в силу с 1 января 2025 года. Как пояснили авторы законопроекта, решение упразднить ЕГЭ связано с публичными скандалами вокруг него и откровенными трагедиями. В Рособрнадзоре же заявили, что готовы обсуждать отказ от ЕГЭ, но только после всех экзаменов.
TACC / Эрик Романенко