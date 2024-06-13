Всё дело в "гормоне любви": Психолог объяснила, почему сплетничать иногда полезно

Нас учат, что обсуждать других людей за их спиной — плохо, но многие нет-нет да и поддаются этому занятию. Почему сплетники не всегда плохие люди, а также почему сплетничать иногда даже полезно, рассказала психолог Майя Андрияничева.

По словам эксперта, люди начинают сплетничать, когда хочется сместить фокус со своей жизни, возможно, полной проблем и боли. Именно поэтому, по мнению психолога, сплетников нельзя назвать плохими людьми. Больше подойдёт формулировка "несчастные в чём-то".

"Так как обсуждение чьей-то жизни — это переключение от собственных тягот, иногда сплетни могут помочь снять стресс, эмоционально разрядиться, поэтому не всегда нужно себя винить и считать плохим человеком", — отметила Андрияничева в беседе с "Тульской службой новостей".

Психолог утверждает, что сплетничать иногда даже полезно. Дело в том, что во время этого процесса вырабатывается гормон окситоцин — "гормон любви". Люди чувствуют себя лучше, веселее и бодрее, поэтому собираются и сплетничают.

Психолог также назвала причины, по которым люди сплетничают: обесценивание другого человека;

преуменьшение его значимости в своих глазах;

преувеличение собственного влияния;

боль, зависть, разочарование (в собственной жизни особенно);

желание находиться в определённом круге людей.