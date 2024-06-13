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13 июня, 09:02

Всё дело в "гормоне любви": Психолог объяснила, почему сплетничать иногда полезно

Психолог Андрияничева: Сплетни помогают переключиться от собственных тягот

Нас учат, что обсуждать других людей за их спиной — плохо, но многие нет-нет да и поддаются этому занятию. Почему сплетники не всегда плохие люди, а также почему сплетничать иногда даже полезно, рассказала психолог Майя Андрияничева.

По словам эксперта, люди начинают сплетничать, когда хочется сместить фокус со своей жизни, возможно, полной проблем и боли. Именно поэтому, по мнению психолога, сплетников нельзя назвать плохими людьми. Больше подойдёт формулировка "несчастные в чём-то".

"Так как обсуждение чьей-то жизни — это переключение от собственных тягот, иногда сплетни могут помочь снять стресс, эмоционально разрядиться, поэтому не всегда нужно себя винить и считать плохим человеком", — отметила Андрияничева в беседе с "Тульской службой новостей".

Психолог утверждает, что сплетничать иногда даже полезно. Дело в том, что во время этого процесса вырабатывается гормон окситоцин — "гормон любви". Люди чувствуют себя лучше, веселее и бодрее, поэтому собираются и сплетничают.

Психолог также назвала причины, по которым люди сплетничают:

  • обесценивание другого человека;
  • преуменьшение его значимости в своих глазах;
  • преувеличение собственного влияния;
  • боль, зависть, разочарование (в собственной жизни особенно);
  • желание находиться в определённом круге людей.
Учёные из Канады объяснили, почему сплетничать полезно для отношений и карьеры
Учёные из Канады объяснили, почему сплетничать полезно для отношений и карьеры

Кстати, сплетни также помогают справиться с одиночеством: "разговоры за спиной" помогают объединиться на почве одинаковых чувств по отношению к событию или человеку.

Обложка ©

Freepik.com

Александра Вишнякова
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