Психолог объяснила, почему люди так любят сплетничать

Люди сплетничают из-за одиночества, неуверенности в себе и неудовлетворённости жизнью. "Разговоры за спиной" помогают объединиться на почве одинаковых чувств по отношению к событию или человеку. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала психолог Евгения Пименова.

"Сплетни помогают нам справиться с чувством одиночества, неуверенности в себе, неудовлетворённости жизнью, ведь с психологической точки зрения объединение с другими на почве ваших похожих чувств по отношению к каким-то событиям или людям — самое крепкое", — объяснила она.

Также люди сплетничают, чтобы узнать, может ли тот или иной человек навредить. Такие разговоры помогают и при социальной тревоге. К тому же, рассказывая сплетни, люди разделяют свои переживания с собеседниками, а это снижает уровень внутреннего напряжения.