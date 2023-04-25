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25 апреля, 14:40

Психолог объяснила, почему люди так любят сплетничать

Психолог Пименова: Сплетни помогают справиться с чувством одиночества

Люди сплетничают из-за одиночества, неуверенности в себе и неудовлетворённости жизнью. "Разговоры за спиной" помогают объединиться на почве одинаковых чувств по отношению к событию или человеку. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала психолог Евгения Пименова.

"Сплетни помогают нам справиться с чувством одиночества, неуверенности в себе, неудовлетворённости жизнью, ведь с психологической точки зрения объединение с другими на почве ваших похожих чувств по отношению к каким-то событиям или людям — самое крепкое", — объяснила она.

Также люди сплетничают, чтобы узнать, может ли тот или иной человек навредить. Такие разговоры помогают и при социальной тревоге. К тому же, рассказывая сплетни, люди разделяют свои переживания с собеседниками, а это снижает уровень внутреннего напряжения.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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