Психолог перечислил основные признаки скрытых детских травм у взрослого человека

Признаками наличия детских травм могут быть стёртые воспоминания, психосоматика, неуверенность, депрессия и ряд других расстройств. Об этом рассказал бизнес-психолог, клинический психолог "Клиники доктора Аникиной" и автор Дзен-канала "Экологичный психолог" Станислав Самбурский. По его словам, проблемы из детства могут влиять на неудачи человека во взрослой жизни.

Психолог указал, что потеря воспоминаний о детстве, а также со времён учёбы в школе или студенчества может говорить о серьёзных психотравмах.

"Обычно так бывает из-за какого-то страшного происшествия, случившегося в указанном возрасте. В основном взрослый человек помнит себя с трёх лет. Если у вас совершенно не осталось воспоминаний из детства, то это повод для беспокойства. Возможно, психика, пытаясь защититься, вытеснила воспоминания о травме", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

Также признаками травм могут быть успехи в одних сферах при постоянных неудачах в других. Кроме того, проявления в психосоматике также могут говорить о неприятном случае в прошлом. Эксперт привёл в пример женщину, которая жаловалась на воспаления мочеполовой системы. Выяснилось, что их причиной оказалось изнасилование в детстве.

Разрушительные отношения "жертва — агрессор", неуверенность в социуме, депрессия и внутреннее опустошение также являются признаками травмы в далёком прошлом. Это может быть и сложность в понимании целей жизни, утрата интереса к окружающему миру.

Психолог указал, что стресс от подобных ситуаций может привести к снижению качества жизни. При наличии хотя бы одного из таких признаков он рекомендовал обратиться к специалисту.