Психолог раскрыла, почему у некоторых женщин не складываются отношения с мужчинами

Отвержение является одним их самых распространённых страхов. Многие очень боятся критики, хотя сами же, не замечая того, в чём-то осуждают людей. Опасаясь этого, женщина пытается защитить себя и отвергает партнёра первой. Об этом в беседе с РИА "ФедералПресс" рассказала психолог Екатерина Иванова. При этом недовольство не всегда выражается словами — оно может проявляться через пассивную агрессию или тело.

"То, как женщина относится к мужчинам, может проистекать из её детского опыта и складываться на основе наблюдаемых отношений между родителями или другими значимыми взрослыми. Наблюдая отношения взрослых, их чувства друг к другу, их поведение, ребёнок делает выводы — ловит установки и убеждения, звучащие из уст важных для него людей", — добавила эксперт.

Специалист также отметила, что поступки и поведение взрослых глубоко помещаются в детскую память и психику, что в результате формирует дальнейшую модель поведения женщины.