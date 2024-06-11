На лице написано: 5 признаков бедной женщины с низкими доходами

Посмотрите внимательно на своих знакомых. Наверняка вы без труда не только отличите жизнерадостного человека от депрессивного, но и найдёте того, кто зарабатывает достаточно. И мы не говорим про тех, кто расхаживает в бриллиантах и катается на "мерседесе", — таких сразу видно. Мы про самых обычных знакомых. Понятное дело, что порог того, что считается бедностью, а что богатством, у каждого свой. Но вы точно безошибочно определите в любом слое населения несчастную мадам, которую её жизнь не устраивает. Как? В ней вы точно найдёте отражение этих признаков.

1. Всегда ест, потому толстеет

Почему неудовлетворённые жизнью женщины много едят? Фото © Шедеврум

Несчастье и эмоциональное напряжение могут оказывать влияние на пищевое поведение женщин, приводя к увеличению потребления пищи и, как следствие, к набору веса. Это связано с различными факторами, включая психологические. Логика тут проста: когда человек не может получить удовольствие от одного, например интересного общения, культурных мероприятий, шопинга, свиданий и т.д, он начинает переходить на уровень ниже. Учёные уже давно доказали, что во время приёмов пищи в мозге вырабатывается гормон счастья. Пусть и ненадолго, но такой несчастной станет полегче. Поэтому привычка есть всегда закрепляется.

Также некоторые люди обращаются к еде в качестве способа справляться с эмоциональным дискомфортом. Пища может служить утешением, помогает на время заполнить эмоциональную пустоту.

2. Глубокие морщины на лице

Как на лице отражается бедность? Фото © Шедеврум

Глубокие морщины на лице у женщин могут быть результатом различных факторов, включая генетику, стиль жизни, окружающую среду и психологическое состояние. Несчастье или вечные негативные мысли заставляют женщину постоянно показывать определённые эмоции: опущенные уголки губ, гримаса несчастья, нахмуренные из-за злости и обиды брови. Если мимика часто будет находиться в одном положении, в итоге она застынет, оставив след.

3. Минимум косметики и ухода за собой

Морщины, неухоженность и лишний вес — как определить нищенку. Фото © Шедеврум

Отказываясь от косметики и процедур по уходу за собой, женщина как бы бунтует. Она пытается подчеркнуть, что внешность не является определяющим фактором для доходов или социального статуса. Также показывает, что у неё нет лишних средств на "ерунду", ведь деньги она тратит на якобы более необходимые вещи.

Однако существует множество недорогих косметических средств, которые не нанесут сильного удара по кошельку. Однако женщина сможет при желании удовлетворить свою потребность в макияже. Также есть линейки бюджетных средств для ухода за кожей.

4. Такая женщина много вздыхает и жалуется

Почему одни женщины худые, а другие толстые — всё дело в восприятии. Фото © Шедеврум

И всё не так, и всё не то… Разговаривать с подобными личностями бывает очень трудно. Разговоры, более похожие на жалобы и нытьё, сопровождаются постоянными причитаниями и вздохами. Прямой пример, что у соседей даже трава зеленее. Дамочки, считающие себя нищенками, будут с завистью смотреть на всех своих подруг, пусть те даже не будут сильно отличаться от них по статусу. Но вот к ней жизнь всегда не мила, а другие везучие. Знакомо?

5. Застряла в пессимизме и негативных установках

Почему жаловаться и ныть — вредно для здоровья? Фото © Шедеврум

Вросшие в сознание негативные установки — ещё один фактор, из-за которого даже самый богатый человек мира будет несчастным. А что уж говорить про тех, кто и так мало зарабатывает? На мир такие люди смотрят через призму чёрного: не радуйся хорошему — скоро случится плохое; просто так не принимай помощь — люди тебя используют, им что-то надо и так далее.