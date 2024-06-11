Сексолог объяснила россиянкам, как выявить скуфа уже на первых свиданиях Психолог Миллер: Скуфа выдаёт отсутствие целей и мотивации 11 июня, 13:21 Типичный скуф. Обложка © "Наша Russia" (сериал с 2006–2011 год), режиссёры Пётр Буслов и др., сценаристы Джавид Курбанов, Алексей Ляпоров и др.

Скуф — это оскорбительное прозвище мужчин, появившееся в последнее время в Сети. Считается, что это джентльмены с лишним весом и отсутствием стиля, которые любят пить пиво, являются поклонниками видеоигр, но совсем не уважают спорт. Как вычислить скуфа на первом свидании, рассказала сексолог Александра Миллер.

"Они не хотят читать, изучать новое, ездить в новые места. Когда ещё в начале отношений вы видите скучноватого парня, который в принципе готов разделить свой досуг с девушкой так, чтобы заказать пиццу и попить пиво, — дальше будет только хуже", — сказала Миллер в беседе с NEWS.ru.

По словам психолога, скуфа может выдать апатия и отсутствие карьерного роста, интересов и планов. Миллер подчеркнула, что у таких мужчин минимальный уровень интереса к жизни.

А ранее Life.ru рассказывал про другую крайность в отношениях — абьюз. Часто его жертвы снова и снова выбирают "обижающих" партнёров. По данным специалистов, исходная точка — в детстве. Например, в семье были перекосы в воспитании. Кроме того, нередко тягу к газлайтерам и манипуляторам запускают психологические травмы.

Авторы Александра Мышляева