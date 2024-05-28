Кто такие скуф и альтушка: Насколько вы отстали от жизни, если не знаете эти 9 молодёжных слов Каждый год появляются странные слова, которые не понимает большинство представителей старшего поколения. Однако разобраться в их значении нетрудно. Life.ru рассказывает, как переводить популярный подростковый сленг на обычный язык. 28 мая, 15:30 6736 6736 "Имба", "альтушка", "скуф" и ещё 6 слов из молодёжного сленга, значение которых вы точно не знаете, а спросить было стыдно. Обложка © "Наша Russia" (сериал 2006–2011), режиссёры Пётр Буслов и др., сценаристы Джавид Курбанов, Алексей Ляпоров и др., © "Трудные подростки" (сериал 2019–...), режиссёры Рустам Ильясов и др., сценаристы Алексей Воробьёв, Екатерина Матвиенко и др. / Kinopoisk

Современные молодёжные слова старшему поколению кажутся странными, потому что большинство из них заимствованы из английского сленга. Расшифровать формулировки без подсказки сможет далеко не каждый человек. Но, чтобы быть на одной волне с молодёжью, их придётся выучить. Как популярные молодёжные слова "переводятся" на обычный язык?

1. Альтушка: что это значит?

Молодёжное слово "альт" — характеристика для человека, который идёт против мейнстрима и не делает то, что популярно. Фото © Freepik

Таким простым словом на молодёжном сленге называют людей, которые не идут по течению, а делают то, что им хочется. Им нужна не популярность, а свобода действий. Такие личности замкнуты на себе и порой вытворяют провокационные, нелепые вещи, чтобы быть не такими, как все. Альтушками называют девушек, которые являются представительницами направления "альт". Обычно они красят волосы в яркие цвета, делают такой же макияж и предпочитают чёрный цвет в нарядах.

2. Что такое "глэк"?

Молодёжное слово "глэк" — оскорбительное описание для очень глупого человека, у которого на лице нет ни малейшего признака интеллекта. Например, так бы назвали главных героев фильма "Тупой и ещё тупее". Часто используется в следующей форме: "Ну ты и глэк!" (то же самое, что и "Ну ты и глупый!").

3. Имба: что это значит?

Что означает молодёжное слово "имба"? Что-то очень крутое. Фото © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Если объяснять простыми словами, то "имба" на молодёжном сленге означает "что-то очень крутое". Формулировка пришла из компьютерных игр. В некоторых из них есть персонажи, которые из-за несбалансированных технических характеристик с лёгкостью позволяли одному игроку доминировать над менее сильными героями. Используется в жизни в контексте: "Твоя куртка — имба". Это значит, что предмет одежды смотрится нереально стильно и идёт человеку.

4. Что такое "ливать"?

Догадаться, что значит молодёжное слово "ливать", несложно. Оно происходит от английского to leave — "уходить, покидать". Используется в контексте: "Я ливаю с этой вечеринки" ("Я ухожу") или "Я ливаю из этого чата" ("Я покидаю этот чат").

5. Что значит "нормис"?

Что значит молодёжное слово "нормис"? Не хороший и не плохой человек. Просто обычный, находящийся где-то посередине между этими двумя характеристиками. Фото © Freepik

Слово "нормис" на молодёжном сленге — характеристика для человека. Это значит, что он не плохой и не хороший, а где-то посередине. Обычный.

6. Что значит "сигма"?

Молодёжное слово "сигма" стало особенно популярным в конце 2023-го – начале 2024 года. Так называют мужчин – альфа-самцов, которые ценят себя и не дают женщинам собой помыкать. Такие представители сильного пола могут быть обделены красивой внешностью, но их харизма перекрывает все недостатки. В большинстве случаев такой характеристикой описывают дерзких и довольно успешных мужчин.

7. Симп: что это значит?

Молодёжное слово "симп" имеет негативный окрас. Фактически это противоположность сигмы. Так называют мужчин, которые безмерно влюблены в определённую девушку. Хоть дама далеко не самая красивая и умная, парень готов сделать всё, чтобы её удовлетворить и обеспечить комфортом. Даже пожертвовать собственными интересами, потребностями, отдать все деньги.

8. Что значит "соевый"?

Слово из молодёжного сленга "соевый" характеризует мужчину, лишённого маскулинности. Также его применяют по отношению к инфантильным девушкам. Фото © Freepik

Слово из молодёжного сленга "соевый" применяется в основном к женственным мужчинам. Представители сильного пола, у которых отсутствует маскулинность, часто заказывают кофе на соевом молоке, поэтому в отношении их и начало применяться это слово. Хотя изначально оно произошло от английского soyboy.

Интересно, что молодёжное слово "соевый" могут применять и по отношению к девушкам. Так обычно называют инфантильных дам, которые не приспособлены к отдельной от родителей жизни во "взрослом" мире.

9. Что значит "скуф"?

Молодёжное слово "скуф" появилось около полугода назад. Оно несёт негативную окраску. Так обычно называют мужчин 35+ с лишним весом, которые целыми днями сидят на диване, а по вечерам играют в "танчики".

Есть ещё пласт слов, значения которых вы наверняка не знали. Причём эти формулировки весьма обычные, которые люди слышат каждый день. Ранее Life.ru писал о том, кто такие шурин, сноха, деверь, золовка и другие люди из родословной.

Авторы Никита Фартов