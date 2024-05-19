Шурин, деверь, сноха, золовка: Разбираемся, кто есть кто в вашей родословной Кто такие условные прабабушка и прадедушка знают все, однако есть и более дальние родственники, которые называются странными терминами. Life.ru рассказывает, кто такие сноха, золовка, деверь и другие люди со странными названиями. 19 мая, 12:00 Обложка © Фильм "Сваты". Режиссёр Андрей Яковлев, сценаристы Алексей Жиленков, Андрей Авсеюшкин и др. / Kino-teatr.ru

Большинство людей знают, как официально называются только близкие родственники: брат, мать, отец, прадедушка, тётя и дядя. Однако только ими семейное древо не ограничивается. Почти у каждого человека в родословной есть и другие близкие. Как и кого из них называют?

Какие бывают виды братьев в родословной

В родословной может быть несколько видов братьев, о существовании которых вы никогда не подозревали. Фото © Фильм "Братья". Режиссёры Данил Люмерц, Илья Куликов, сценаристы Иван Новиков и др. / Kino-teatr.ru

Мало кто знает, что в семейном древе есть огромное количество видов братьев — помимо того человека, который родился от одних родителей. Например, существуют:

Крёстный брат, отец которого — ваш крёстный.

Братан, братаник — официальное название двоюродного брата.

Братаниха — супруга двоюродного брата.

Братова — супруга вашего родного брата.

Брательница — любая дальняя родственница.

Какие бывают виды дедушек в родословной

На дедушке и прадедушке семейное древо не ограничивается. Есть и другие типы таких родственников: Крёстный дед, который приходится вашему крёстному отцом.

Дединой или дедкой считается тётка по дяде.

Дедич — так называют наследника семьи по деду.

Кто такая золовка

В родословном дереве золовкой называют сестру супруга. Фото © Сериал "Золовка". Режиссёр Кыванч Баруоню, сценарист Гупсе Озай / Kino-teatr.ru

Золовкой чаще всего называют сестру супруга. Но в некоторых случаях так могут именовать жену вашего брата или же невестку. Есть и альтернативное официальное название для такой дальней родственницы — золовица или золова.

Кто такие кумы

Кумом называют мужчину, который вас крестил. Кумой, соответственно, крёстную мать.

Кто такие деверь, шурин, сноха

Деверем называют брата супруга. Шурином — родного брата жены. Снохой считается супруга сына либо женщина, которой он только сделал предложение руки и сердца.

Какие бывают отцы

В родословной семьи может быть названый отец, прибеседный отец. Фото © Фильм "Сирота казанская". Режиссёр Владимир Машков, сценарист Олег Антонов / Kino-teatr.ru

Обычный, крёстный отец и отчим — не единственные люди, которые могут быть в родословной. Также существуют: Названый отец — тот, кто взял ребёнка под свою опеку.

Отец прибеседный — тот, кто играет роль настоящего отца на свадьбе, но таковым биологически не является.

Отценачальник — самый старший мужчина из живых в рамках одного поколения.

Кто такие свёкор и свекровь

Свёкор и свекровь — отец и, соответственно, мать супруга. Таковыми считаются и родные мама и папа, и приёмные.

Кто такие свойственник и свояк

В родословной у человека могут быть свойственник и свояк. Между ними есть небольшая разница. Фото © Фильм "Родня". Режиссёр Никита Михалков, сценарист Виктор Мережко / Kino-teatr.ru

Свойственником называют человека, который считается родственником либо мужа, либо жены. Ещё есть такое понятие, как свояк. Так называют мужчин, которые поженились на двух женщинах, приходящихся друг другу сёстрами. В каждой родословной присутствует и такой термин, как двоюродные свояки. Так называют мужчин, которые женаты на двух женщинах, приходящихся друг другу двоюродными сёстрами.

Что значат прилагательные, которые добавляются к вышеназванным терминам из родословной

В родословном древе есть как кровные, так и двоюродные, другие виды родственников. Что они значат? Фото © Фильм "Наследство". Режиссёры Аня Ерохина, Дмитрий Меняйло, сценаристы Иван Новиков, Сергей Власов и др. / Kino-teatr.ru

Двоюродными называют тех людей, которые считаются родными по второму колену. Например, дети тёти, дяди или сводного брата.

называют тех людей, которые считаются родными по второму колену. Например, дети тёти, дяди или сводного брата. Кровный родственник — тот, кто был рождён в пределах одной семьи. Например, когда у человека есть брат от тех же отца и матери, от которых родился он сам.

родственник — тот, кто был рождён в пределах одной семьи. Например, когда у человека есть брат от тех же отца и матери, от которых родился он сам. Однородными называют тех родственников, которые появились от одного отца, но от разных матерей. Например, если папа развёлся с матерью и завёл нового ребёнка, то он будет считаться таковым.

называют тех родственников, которые появились от одного отца, но от разных матерей. Например, если папа развёлся с матерью и завёл нового ребёнка, то он будет считаться таковым. Одноутробными считаются те братья и сёстры, которые появились от одной матери, но от разных отцов.

считаются те братья и сёстры, которые появились от одной матери, но от разных отцов. Полнородными называют братьев и сестёр, которые родились от одного отца и матери.

называют братьев и сестёр, которые родились от одного отца и матери. Сводными считаются те братья и сёстры, которые появились от совсем разных родителей. Например, если сошлись мужчина и женщина, у которых до отношений были дети, то их сыновья и дочки будут друг другу сводными.

Любой из вышеназванных видов родственников может оказаться токсичным человеком. Ранее Life.ru писал о том, как поставить на место абьюзера.

Авторы Никита Фартов