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Шурин, деверь, сноха, золовка: Разбираемся, кто есть кто в вашей родословной

Кто такие условные прабабушка и прадедушка знают все, однако есть и более дальние родственники, которые называются странными терминами. Life.ru рассказывает, кто такие сноха, золовка, деверь и другие люди со странными названиями.

19 мая, 12:00
Обложка © Фильм "Сваты". Режиссёр Андрей Яковлев, сценаристы Алексей Жиленков, Андрей Авсеюшкин и др. / Kino-teatr.ru

Обложка © Фильм "Сваты". Режиссёр Андрей Яковлев, сценаристы Алексей Жиленков, Андрей Авсеюшкин и др. / Kino-teatr.ru

Большинство людей знают, как официально называются только близкие родственники: брат, мать, отец, прадедушка, тётя и дядя. Однако только ими семейное древо не ограничивается. Почти у каждого человека в родословной есть и другие близкие. Как и кого из них называют?

Какие бывают виды братьев в родословной

В родословной может быть несколько видов братьев, о существовании которых вы никогда не подозревали. Фото © Фильм "Братья". Режиссёры Данил Люмерц, Илья Куликов, сценаристы Иван Новиков и др. / Kino-teatr.ru

В родословной может быть несколько видов братьев, о существовании которых вы никогда не подозревали. Фото © Фильм "Братья". Режиссёры Данил Люмерц, Илья Куликов, сценаристы Иван Новиков и др. / Kino-teatr.ru

Мало кто знает, что в семейном древе есть огромное количество видов братьев — помимо того человека, который родился от одних родителей. Например, существуют:

  • Крёстный брат, отец которого — ваш крёстный.
  • Братан, братаник — официальное название двоюродного брата.
  • Братаниха — супруга двоюродного брата.
  • Братова — супруга вашего родного брата.
  • Брательница — любая дальняя родственница.

Какие бывают виды дедушек в родословной

На дедушке и прадедушке семейное древо не ограничивается. Есть и другие типы таких родственников:

  • Крёстный дед, который приходится вашему крёстному отцом.
  • Дединой или дедкой считается тётка по дяде.
  • Дедич — так называют наследника семьи по деду.

Кто такая золовка

В родословном дереве золовкой называют сестру супруга. Фото © Сериал "Золовка". Режиссёр Кыванч Баруоню, сценарист Гупсе Озай / Kino-teatr.ru

В родословном дереве золовкой называют сестру супруга. Фото © Сериал "Золовка". Режиссёр Кыванч Баруоню, сценарист Гупсе Озай / Kino-teatr.ru

Золовкой чаще всего называют сестру супруга. Но в некоторых случаях так могут именовать жену вашего брата или же невестку. Есть и альтернативное официальное название для такой дальней родственницы — золовица или золова.

Кто такие кумы

Кумом называют мужчину, который вас крестил. Кумой, соответственно, крёстную мать.

Кто такие деверь, шурин, сноха

Деверем называют брата супруга. Шурином — родного брата жены. Снохой считается супруга сына либо женщина, которой он только сделал предложение руки и сердца.

Какие бывают отцы

В родословной семьи может быть названый отец, прибеседный отец. Фото © Фильм "Сирота казанская". Режиссёр Владимир Машков, сценарист Олег Антонов / Kino-teatr.ru

В родословной семьи может быть названый отец, прибеседный отец. Фото © Фильм "Сирота казанская". Режиссёр Владимир Машков, сценарист Олег Антонов / Kino-teatr.ru

Обычный, крёстный отец и отчим — не единственные люди, которые могут быть в родословной. Также существуют:

  • Названый отец — тот, кто взял ребёнка под свою опеку.
  • Отец прибеседный — тот, кто играет роль настоящего отца на свадьбе, но таковым биологически не является.
  • Отценачальник — самый старший мужчина из живых в рамках одного поколения.

Кто такие свёкор и свекровь

Свёкор и свекровь — отец и, соответственно, мать супруга. Таковыми считаются и родные мама и папа, и приёмные.

Кто такие свойственник и свояк

В родословной у человека могут быть свойственник и свояк. Между ними есть небольшая разница. Фото © Фильм "Родня". Режиссёр Никита Михалков, сценарист Виктор Мережко / Kino-teatr.ru

В родословной у человека могут быть свойственник и свояк. Между ними есть небольшая разница. Фото © Фильм "Родня". Режиссёр Никита Михалков, сценарист Виктор Мережко / Kino-teatr.ru

Свойственником называют человека, который считается родственником либо мужа, либо жены. Ещё есть такое понятие, как свояк. Так называют мужчин, которые поженились на двух женщинах, приходящихся друг другу сёстрами. В каждой родословной присутствует и такой термин, как двоюродные свояки. Так называют мужчин, которые женаты на двух женщинах, приходящихся друг другу двоюродными сёстрами.

Что значат прилагательные, которые добавляются к вышеназванным терминам из родословной

В родословном древе есть как кровные, так и двоюродные, другие виды родственников. Что они значат? Фото © Фильм "Наследство". Режиссёры Аня Ерохина, Дмитрий Меняйло, сценаристы Иван Новиков, Сергей Власов и др. / Kino-teatr.ru

В родословном древе есть как кровные, так и двоюродные, другие виды родственников. Что они значат? Фото © Фильм "Наследство". Режиссёры Аня Ерохина, Дмитрий Меняйло, сценаристы Иван Новиков, Сергей Власов и др. / Kino-teatr.ru

  • Двоюродными называют тех людей, которые считаются родными по второму колену. Например, дети тёти, дяди или сводного брата.
  • Кровный родственник — тот, кто был рождён в пределах одной семьи. Например, когда у человека есть брат от тех же отца и матери, от которых родился он сам.
  • Однородными называют тех родственников, которые появились от одного отца, но от разных матерей. Например, если папа развёлся с матерью и завёл нового ребёнка, то он будет считаться таковым.
  • Одноутробными считаются те братья и сёстры, которые появились от одной матери, но от разных отцов.
  • Полнородными называют братьев и сестёр, которые родились от одного отца и матери.
  • Сводными считаются те братья и сёстры, которые появились от совсем разных родителей. Например, если сошлись мужчина и женщина, у которых до отношений были дети, то их сыновья и дочки будут друг другу сводными.

Любой из вышеназванных видов родственников может оказаться токсичным человеком. Ранее Life.ru писал о том, как поставить на место абьюзера.

Авторы
Никита Фартов
Никита Фартов
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