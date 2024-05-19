Шурин, деверь, сноха, золовка: Разбираемся, кто есть кто в вашей родословной
Кто такие условные прабабушка и прадедушка знают все, однако есть и более дальние родственники, которые называются странными терминами. Life.ru рассказывает, кто такие сноха, золовка, деверь и другие люди со странными названиями.
Обложка © Фильм "Сваты". Режиссёр Андрей Яковлев, сценаристы Алексей Жиленков, Андрей Авсеюшкин и др. / Kino-teatr.ru
Большинство людей знают, как официально называются только близкие родственники: брат, мать, отец, прадедушка, тётя и дядя. Однако только ими семейное древо не ограничивается. Почти у каждого человека в родословной есть и другие близкие. Как и кого из них называют?
Какие бывают виды братьев в родословной
В родословной может быть несколько видов братьев, о существовании которых вы никогда не подозревали. Фото © Фильм "Братья". Режиссёры Данил Люмерц, Илья Куликов, сценаристы Иван Новиков и др. / Kino-teatr.ru
Мало кто знает, что в семейном древе есть огромное количество видов братьев — помимо того человека, который родился от одних родителей. Например, существуют:
- Крёстный брат, отец которого — ваш крёстный.
- Братан, братаник — официальное название двоюродного брата.
- Братаниха — супруга двоюродного брата.
- Братова — супруга вашего родного брата.
- Брательница — любая дальняя родственница.
Какие бывают виды дедушек в родословной
На дедушке и прадедушке семейное древо не ограничивается. Есть и другие типы таких родственников:
- Крёстный дед, который приходится вашему крёстному отцом.
- Дединой или дедкой считается тётка по дяде.
- Дедич — так называют наследника семьи по деду.
Кто такая золовка
В родословном дереве золовкой называют сестру супруга. Фото © Сериал "Золовка". Режиссёр Кыванч Баруоню, сценарист Гупсе Озай / Kino-teatr.ru
Золовкой чаще всего называют сестру супруга. Но в некоторых случаях так могут именовать жену вашего брата или же невестку. Есть и альтернативное официальное название для такой дальней родственницы — золовица или золова.
Кто такие кумы
Кумом называют мужчину, который вас крестил. Кумой, соответственно, крёстную мать.
Кто такие деверь, шурин, сноха
Деверем называют брата супруга. Шурином — родного брата жены. Снохой считается супруга сына либо женщина, которой он только сделал предложение руки и сердца.
Какие бывают отцы
В родословной семьи может быть названый отец, прибеседный отец. Фото © Фильм "Сирота казанская". Режиссёр Владимир Машков, сценарист Олег Антонов / Kino-teatr.ru
Обычный, крёстный отец и отчим — не единственные люди, которые могут быть в родословной. Также существуют:
- Названый отец — тот, кто взял ребёнка под свою опеку.
- Отец прибеседный — тот, кто играет роль настоящего отца на свадьбе, но таковым биологически не является.
- Отценачальник — самый старший мужчина из живых в рамках одного поколения.
Кто такие свёкор и свекровь
Свёкор и свекровь — отец и, соответственно, мать супруга. Таковыми считаются и родные мама и папа, и приёмные.
Кто такие свойственник и свояк
В родословной у человека могут быть свойственник и свояк. Между ними есть небольшая разница. Фото © Фильм "Родня". Режиссёр Никита Михалков, сценарист Виктор Мережко / Kino-teatr.ru
Свойственником называют человека, который считается родственником либо мужа, либо жены. Ещё есть такое понятие, как свояк. Так называют мужчин, которые поженились на двух женщинах, приходящихся друг другу сёстрами. В каждой родословной присутствует и такой термин, как двоюродные свояки. Так называют мужчин, которые женаты на двух женщинах, приходящихся друг другу двоюродными сёстрами.
Что значат прилагательные, которые добавляются к вышеназванным терминам из родословной
В родословном древе есть как кровные, так и двоюродные, другие виды родственников. Что они значат? Фото © Фильм "Наследство". Режиссёры Аня Ерохина, Дмитрий Меняйло, сценаристы Иван Новиков, Сергей Власов и др. / Kino-teatr.ru
- Двоюродными называют тех людей, которые считаются родными по второму колену. Например, дети тёти, дяди или сводного брата.
- Кровный родственник — тот, кто был рождён в пределах одной семьи. Например, когда у человека есть брат от тех же отца и матери, от которых родился он сам.
- Однородными называют тех родственников, которые появились от одного отца, но от разных матерей. Например, если папа развёлся с матерью и завёл нового ребёнка, то он будет считаться таковым.
- Одноутробными считаются те братья и сёстры, которые появились от одной матери, но от разных отцов.
- Полнородными называют братьев и сестёр, которые родились от одного отца и матери.
- Сводными считаются те братья и сёстры, которые появились от совсем разных родителей. Например, если сошлись мужчина и женщина, у которых до отношений были дети, то их сыновья и дочки будут друг другу сводными.
Любой из вышеназванных видов родственников может оказаться токсичным человеком. Ранее Life.ru писал о том, как поставить на место абьюзера.