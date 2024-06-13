"Евровидение себя изжило": Пригожин объяснил, почему Интервидение нужно российским исполнителям

Музыкальный конкурс "Интервидение" — российский аналог Евровидения — является отличной возможностью для молодых исполнителей заявить о себе. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил продюсер Иосиф Пригожин.

"Если этот конкурс, Интервидение, появится, то это хорошая возможность для молодых исполнителей заявить о себе коротким путём, короткой дорогой, а не той дорогой, которой приходится некоторым идти. Это шанс для исполнителя, чтобы о нём узнали", — отметил он.