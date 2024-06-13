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13 июня, 15:18

"Евровидение себя изжило": Пригожин объяснил, почему Интервидение нужно российским исполнителям

Пригожин: Интервидение — хороший шанс для молодых исполнителей заявить о себе

Музыкальный конкурс "Интервидение" — российский аналог Евровидения — является отличной возможностью для молодых исполнителей заявить о себе. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил продюсер Иосиф Пригожин.

"Если этот конкурс, Интервидение, появится, то это хорошая возможность для молодых исполнителей заявить о себе коротким путём, короткой дорогой, а не той дорогой, которой приходится некоторым идти. Это шанс для исполнителя, чтобы о нём узнали", — отметил он.

Продюсер напомнил, что Россия больше не участвует в Евровидении, так как страну внесли в чёрный список. При этом Пригожин подчеркнул, что этот конкурс уже давно себя изжил.

Названы дата и место проведения российского аналога Евровидения
Названы дата и место проведения российского аналога Евровидения

Как сообщал Life.ru, в ноябре 2023 года в Минкульте РФ предложили запустить российский аналог Евровидения в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире. Инициативу поддержали многие артисты, в частности певица Мария Кац, которая в 1994 году стала первой представительницей России на песенном конкурсе. По её словам, должна получиться телевизионная сказка. В начале 2024-го в МИД РФ сообщили о начале подготовки к конкурсу "Интервидение", а в марте стало известно, что мероприятие пройдёт в Москве.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / prigozhin_iosif

Ольга Годуненко
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