В МИД РФ заявили о начале подготовки к конкурсу Интервидение

В России началась работа по организации песенного конкурса Интервидение. Как сообщил в интервью РИА "Новости" директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов, российские дипломаты помогают организаторам этого мероприятия налаживать международные контакты.

"МИД оказывает содействие организаторам конкурса в налаживании развития контактов со странами, которые приглашены участвовать в этом мероприятии. Мы продолжим эту работу", — заявил собеседник информагентства.

Он также считает, что это мероприятие, к которому в МИД прорабатывают организационно-технические и творческие аспекты подключения стран-партнёров, будет иметь оглушительный успех. Дипломат также рассказал журналистам, что пока только дружественные страны проявили интерес к Интервидению, а китайская сторона уже назначила своего представителя.