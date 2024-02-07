В МИД РФ заявили о начале подготовки к конкурсу Интервидение
МИД РФ: Российские дипломаты содействуют подготовке к конкурсу Интервидение
В России началась работа по организации песенного конкурса Интервидение. Как сообщил в интервью РИА "Новости" директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов, российские дипломаты помогают организаторам этого мероприятия налаживать международные контакты.
"МИД оказывает содействие организаторам конкурса в налаживании развития контактов со странами, которые приглашены участвовать в этом мероприятии. Мы продолжим эту работу", — заявил собеседник информагентства.
Он также считает, что это мероприятие, к которому в МИД прорабатывают организационно-технические и творческие аспекты подключения стран-партнёров, будет иметь оглушительный успех. Дипломат также рассказал журналистам, что пока только дружественные страны проявили интерес к Интервидению, а китайская сторона уже назначила своего представителя.
Напомним, в конце прошлого года глава Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российские власти могут организовать первое Интервидение уже в 2024 году, до этого предстоит разработать правила, создать оргкомитет и выбрать национальное жюри. Таким образом он ответил на инициативу министра культуры России Ольги Любимовой, которая предложила запустить российский аналог Евровидения в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире.
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