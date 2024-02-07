Регион

Уведомления отключены

7 февраля, 20:17

В МИД РФ заявили о начале подготовки к конкурсу Интервидение

МИД РФ: Российские дипломаты содействуют подготовке к конкурсу Интервидение

В России началась работа по организации песенного конкурса Интервидение. Как сообщил в интервью РИА "Новости" директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов, российские дипломаты помогают организаторам этого мероприятия налаживать международные контакты.

"МИД оказывает содействие организаторам конкурса в налаживании развития контактов со странами, которые приглашены участвовать в этом мероприятии. Мы продолжим эту работу", — заявил собеседник информагентства.

Он также считает, что это мероприятие, к которому в МИД прорабатывают организационно-технические и творческие аспекты подключения стран-партнёров, будет иметь оглушительный успех. Дипломат также рассказал журналистам, что пока только дружественные страны проявили интерес к Интервидению, а китайская сторона уже назначила своего представителя.

Пригожин предложил выплачивать $1 млн за победу в российском Евровидении
Пригожин предложил выплачивать $1 млн за победу в российском Евровидении

Напомним, в конце прошлого года глава Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российские власти могут организовать первое Интервидение уже в 2024 году, до этого предстоит разработать правила, создать оргкомитет и выбрать национальное жюри. Таким образом он ответил на инициативу министра культуры России Ольги Любимовой, которая предложила запустить российский аналог Евровидения в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Евровидение
  • Политика России
  • Культура
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров