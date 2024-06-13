Названы дата и место проведения российского аналога Евровидения
Швыдкой рассказал о планах провести Интервидение в Москве в начале 2025 года
Музыкальный конкурс Интервидение, к участию в котором планируется привлечь страны из числа входящих в СНГ, БРИКС, ШОС, а также относящихся к Латинской Америке, должен пройти в Москве в начале 2025 года. О таких планах рассказал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Мы уточним все детали сотрудничества национальных телерадиокомпаний с коллегами в Москве. Начало 2025 года, это будет Москва", — цитирует его слова ТАСС.
Ранее в Минкульте предложили запустить российский аналог Евровидения в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире. Инициативу уже поддержали многие артисты, в том числе певица Мария Кац, которая в 1994 году представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение. По её словам, в конечном итоге должна получиться телевизионная сказка. В начале 2024 года в российском МИД заявили о начале подготовки к конкурсу Интервидение, а в марте стало известно, что мероприятие пройдёт в Москве, а не в Петербурге, как планировалось изначально.
АГН "Москва" / Александр Авилов