Названы дата и место проведения российского аналога Евровидения

Музыкальный конкурс Интервидение, к участию в котором планируется привлечь страны из числа входящих в СНГ, БРИКС, ШОС, а также относящихся к Латинской Америке, должен пройти в Москве в начале 2025 года. О таких планах рассказал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.