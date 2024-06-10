Как распознать домашнего тирана на первых свиданиях: 6 признаков абьюзера

Домашние тираны бывают открытые и скрытые. Первые проявляют физическую агрессию и колотят женщину по поводу и без. Вторые рукоприкладством не занимаются, но психологически давят на партнёршу, унижают и обесценивают её. Как ещё до брака распознать, что мужчина на самом деле деспот, который не будет давать вам прохода?

1. Мужчина пытается держать вас под контролем

Тиран, как правило, пытается контролировать каждый шаг своей партнёрши. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Grustock

Домашние деспоты любят всё контролировать. Как правило, они не только запрещают ходить с подругами в клуб, но и полностью ограничивают общение возлюбленной с противоположным полом. Удаляют других парней из друзей, просят предоставить пароль к аккаунтам в соцсетях и так далее.

2. Намеренно понижает самооценку

Мужчина-деспот в отношениях с женщиной, как правило, всегда пытается унизить её. Он любыми способами показывает, что не учитывает её мнение и не уважает. Часто такой вид эмоционального насилия проявляется во фразах: "Ты ужасно готовишь", "У тебя прыщ на лице, ты уродина", "Господи, во что ты оделась. Выглядишь ужасно", "Тебе надо похудеть". Также домашний деспот нередко оскорбляет избранницу при людях.

3. Устраивает эмоциональные качели

Если в отношениях мужчины и женщины есть эмоциональные качели, то представитель сильного пола — тиран. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Мужчины-тираны часто сначала ведут себя с женщиной раздражительно и оскорбительно, а затем, наоборот, проявляют уважение и любовь. Такие эмоциональные качели домашний абьюзер устраивает специально, чтобы вы от него не ушли. Даже если мужчина просит прощения и говорит, что всё понял, это не так. Просто в данный момент деспот осознал, что может вас потерять, и поэтому решил помириться.

4. Все диалоги с ним бессмысленны

Если выяснения отношений заканчиваются обвинениями вас во всех смертных грехах, то вы выбрали неправильного мужчину. Деспот, как правило, всегда "передёргивает" слова и пытается навязать чувство вины. В нормальных отношениях любые претензии одного из партнёров обсуждаются и решаются. Перевеса в ту или иную сторону быть не должно.

5. Полное отсутствие поддержки

Почему мужчина не поддерживает? Вполне возможно, что он деспот. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Домашний тиран никогда не поддерживает свою половинку. Если женщина обращается к нему с жалобой на жизнь или рассказывает о своей мечте, то абьюзер обычно говорит какую-нибудь гадость. Например, обвиняет в возникновении конфликтной ситуации. Или говорит, что не получится достичь того, чего желает дама. Таким образом мужчина-деспот пытается всегда держать власть в отношениях в своих руках.

6. Он постоянно следит за тем, где вы находитесь

Домашний тиран, как правило, одержим партнёршей. Он просит её отчитываться обо всех передвижениях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / voronaman

Другой признак, что мужчина деспот, — желание всегда наблюдать за тем, где вы находитесь. В этом случае партнёр просит всегда сообщать, где и с кем вы в данный момент. Причём не просто спрашивает, куда пойдёте, а просит скидывать чуть ли не поминутный отчёт о передвижениях. Такой гиперконтроль присущ только домашним тиранам.