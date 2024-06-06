Что на деле испытывает к вам мужчина, целуя в эти места: 5 секретов психологии

В целом выбор места для поцелуев — это очень индивидуальный процесс, который зависит от уникальных предпочтений и эмоционального состояния каждого человека. Однако психологи подозревают, что мужчины не просто так целуют жён и возлюбленных в шею, плечи или в щёку. Понятное дело, что, в зависимости от ситуации, поцелуи могут обозначать разный смысл. Но именно излюбленное местечко для чмоков на вашем теле расскажет всё о мужчине.

Вспомните, куда чаще всего вас целуют: в лоб, в губы, в руку, в щёку или в шею? Сейчас мы расшифруем значение этих чмоков, а также поговорим о намерениях мужчины по отношению к вам.

Что означает поцелуй в щёку

Дружба, забота и привязанность: что значит, если мужчина любит целовать вас в щёки? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jacob Lund

Поцелуй в щёку — это жест приветствия, дружбы или уважения, который обычно проявляется путём нежного касания губами щеки другого человека. Мужчина может целовать именно в щёку, если видит в вас не более чем подругу. Потому что нередко такой жест распространяется именно как дружеский.

Однако если вы состоите в браке или встречаетесь, то поцелуй в щёку психологи связывают с тёплыми мужскими чувствами. Ему хочется оберегать женщину, он считает её милой и привлекательной. И, возможно, ему нравится мягкость её щёк.

Мужчина часто целует в шею

Мужская психология: что означают его поцелуи в шею. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Kapitonenko

В определённых ситуациях поцелуй в шею может быть формой флирта или романтического проявления внимания. Так партнёр намекает, что хотел бы близости с женщиной. Однако есть и другое значение.

Если второй половинке нравится целовать вас в шею, это может быть его способом выразить нежность, заботу и привязанность. Также, например, при стрессе или сложной ситуации мужчина может попытаться успокоить свою возлюбленную таким чмоком.

Мужчина любит целовать в лоб — что значит

Защита и преданность: что говорят о намерениях мужчины его поцелуи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sjale

Принято считать, что в лоб целуют детей. Однако в романтических отношениях этот жест несёт особое значение, не ограничиваясь только стереотипным детско-родительским поведением. Мужчина может целовать женщину в лоб в знак умиления и радости. Этот жест символизирует глубокую эмоциональную связь, заботу и нежность. Он выражает уважение к её личности и приносит чувство умиротворения. А ещё так мужчина как бы говорит: "Я хочу тебя защищать, доверься мне".

Какие намерения у мужчины, если он кратко целует в губы

Как понять, что на самом деле чувствует к вам мужчина? Обратите внимание, куда и как часто он вас целует. Фото © Shutterstock / FOTODOM / oneinchpunch

Очень интересно, что значений у кратких поцелуев в губы есть несколько. Тут важно обращать внимание на то, на какой стадии находятся ваши отношения. Если вы только начали романтику, а ваш мужчина кратко чмокает и тут же отходит или переключает внимание на что-то другое, это может говорить о его нерешительности, скромности, стеснении.

А вот если вы давно в браке или у вас прочная романтическая связь, которая длится годами, краткие чмоки женщины в губы говорят о нежности и преданности мужчины. Таким жестом партнёр показывает, что он уважает вас, испытывает сильную привязанность, но, возможно, немного остыл. И это нормально — страсть уходит из отношений, оставляя место настоящей вековой любви.

Мужчина перестал целовать, почему

Норма ли, что в отношениях мужчина перестал целовать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dean Drobot