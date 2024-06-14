Психолог назвала причины семейных скандалов

В семьях нередко происходят ссоры и скандалы по разным, порой даже самым незначительным причинам. Влиять на это могут современный ритм жизни и отсутствие эмоциональных сил, рассказала детский и семейный психолог, автор методических пособий Мария Суворова. По её мнению, сегодня люди всё больше страдают из-за завышенных ожиданий от себя, требований общества и попыток вечно стать лучше.

"И всё чаще остаётся меньше терпения и понимания, учащаются семейные конфликты, что не может не отражаться на вас, ваших детях, муже, уровне жизни", — подчеркнула Суворова в разговоре с РИАМО.

По словам эксперта, в последние годы уровень эмоционального накала растёт, поэтому нужно тщательно заботиться о своём психологическом здоровье. В моменты обострения важно уметь совладать с собой, чтобы избежать обострения конфликта, заключила специалист.