ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 12:23

Психолог назвала причины семейных скандалов

Психолог Суворова: Современный ритм жизни влияет на частоту семейных скандалов

В семьях нередко происходят ссоры и скандалы по разным, порой даже самым незначительным причинам. Влиять на это могут современный ритм жизни и отсутствие эмоциональных сил, рассказала детский и семейный психолог, автор методических пособий Мария Суворова. По её мнению, сегодня люди всё больше страдают из-за завышенных ожиданий от себя, требований общества и попыток вечно стать лучше.

"И всё чаще остаётся меньше терпения и понимания, учащаются семейные конфликты, что не может не отражаться на вас, ваших детях, муже, уровне жизни", — подчеркнула Суворова в разговоре с РИАМО.

По словам эксперта, в последние годы уровень эмоционального накала растёт, поэтому нужно тщательно заботиться о своём психологическом здоровье. В моменты обострения важно уметь совладать с собой, чтобы избежать обострения конфликта, заключила специалист.

"Очень плохо себя чувствуют": Психолог рассказал, каким людям грозит депрессия из-за затяжных дождей
"Очень плохо себя чувствуют": Психолог рассказал, каким людям грозит депрессия из-за затяжных дождей

Ранее психолог объяснила, почему сплетничать иногда полезно. По её словам, люди распускают сплетни, когда им хочется сместить фокус со своей жизни, возможно, полной проблем и боли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Николай Рюмин
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров