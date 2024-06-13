"Очень плохо себя чувствуют": Психолог рассказал, каким людям грозит депрессия из-за затяжных дождей

"Если за окном серо-мрачно, интровертам грустно, и поскольку они не получают позитивные эмоции от общения с людьми, то есть испытывают постоянный дефицит человеческого общения. Поэтому им хочется получать позитивные эмоции от погоды, от солнышка. Но если этого не происходит, эти люди очень плохо себя чувствуют", — сказал специалист в беседе с сайтом МК.ru .

По его словам, одиночки также сильно подвержены влиянию плохой погоды. В частности, это происходит из-за того, что у таких людей нет единомышленников, с которыми они бы могли разнообразить свою жизнь. В отличие от одиночек, семейные люди всегда знают, чем себя занять, и даже в плохую погоду им интересно дома. Как подчеркнул Ланг, побороть "дождливое" уныние поможет правильный настрой. Так, психолог советует не отменять планы из-за погоды, это позволит почувствовать, что только ты сам влияешь на своё внутреннее состояние. Также в ненастные дни необходимо отвлекаться — в этом деле может помочь любимое хобби, резюмировал эксперт.