"Очень плохо себя чувствуют": Психолог рассказал, каким людям грозит депрессия из-за затяжных дождей
Психолог Ланг: Интроверты более подвержены депрессии из-за затяжных дождей
Интроверты более подвержены депрессии из-за затяжных дождей. Как рассказал психолог Сергей Ланг, смена погоды может оказывать значительное влияние на психологическое состояние таких людей.
"Если за окном серо-мрачно, интровертам грустно, и поскольку они не получают позитивные эмоции от общения с людьми, то есть испытывают постоянный дефицит человеческого общения. Поэтому им хочется получать позитивные эмоции от погоды, от солнышка. Но если этого не происходит, эти люди очень плохо себя чувствуют", — сказал специалист в беседе с сайтом МК.ru.
По его словам, одиночки также сильно подвержены влиянию плохой погоды. В частности, это происходит из-за того, что у таких людей нет единомышленников, с которыми они бы могли разнообразить свою жизнь. В отличие от одиночек, семейные люди всегда знают, чем себя занять, и даже в плохую погоду им интересно дома. Как подчеркнул Ланг, побороть "дождливое" уныние поможет правильный настрой. Так, психолог советует не отменять планы из-за погоды, это позволит почувствовать, что только ты сам влияешь на своё внутреннее состояние. Также в ненастные дни необходимо отвлекаться — в этом деле может помочь любимое хобби, резюмировал эксперт.
Напомним, днём в четверг, 13 июня, Москву снова накрыл сильный ливень. Из-за непогоды оказалась затоплена часть дорог, некоторые улицы превратились в реки. Накануне столицу тоже залил дождь, сопровождавшийся громом и молнией. До этого метеорологи предупреждали, что погоду в Москве будет "колбасить" всю неделю.
TACC / Донат Сорокин