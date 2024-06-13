Патофизиолог объяснил, почему гулять по лужам не весело, а опасно

Эта вода может содержать в себе различные микроорганизмы — возбудители не только кожных инфекций, но и других заболеваний. Так как эта вода была на тротуаре и рядом испражнялись животные, внутрь могут попасть любые бактерии, в частности, кишечные палочки, которые могут вызвать пищевое отравление. Если на коже человека есть раны либо кожный покров повреждён, бактериальные агенты могут попасть внутрь и вызвать появление на коже гнойничков.