Патофизиолог объяснил, почему гулять по лужам не весело, а опасно
Эксперт Степанов: В лужах можно подхватить возбудителей кожных инфекций
Дождь в Москве 12 июня. Обложка © АГН "Москва"/Артур Новосильцев
Москву и Подмосковье второй день называют сильные ливни, вода затапливает улицы, и многим людям приходится идти вброд. А некоторые вполне добровольно устраивают заплывы. Однако такое развлечение может стать опасным для здоровья. Об этом Life.ru рассказал патофизиолог, старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергей Степанов.
Эта вода может содержать в себе различные микроорганизмы — возбудители не только кожных инфекций, но и других заболеваний. Так как эта вода была на тротуаре и рядом испражнялись животные, внутрь могут попасть любые бактерии, в частности, кишечные палочки, которые могут вызвать пищевое отравление. Если на коже человека есть раны либо кожный покров повреждён, бактериальные агенты могут попасть внутрь и вызвать появление на коже гнойничков.
Люди купаются в лужах после дождя 13 июня в Москве. Видео © Telegram/Моя Москва/SHOT
Кроме того, в воде рядом с автомагистралью очень много солей тяжёлых металлов, органических, химических соединений, которые будут оказывать раздражающее действие на кожу и могут привести к расслоению ногтей и выпадения волос.
Не стоит также бродить по глубоким лужам босиком, так как неизвестно, что находится на дне: там может быть стекло, другие острые предметы, которые приведут к травме стопы, к ране кожных покровов, к воспалительному процессу. Дно может быть неровным, в результате чего из-за неправильной постановки стопы может произойти перелом или подвывих стопы, предупреждает Степанов.
Напомним, днём в четверг, 13 июня, Москву снова накрыл сильный ливень. Из-за непогоды оказалась затоплена часть дорог, некоторые улицы превратились в реки. Накануне столицу тоже залил дождь, сопровождавшийся громом и молнией. Однако некоторых такая погода не испугала, и люди решили устроить заплыв в огромной луже.