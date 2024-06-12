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12 июня, 14:45

Подростки устроили заплыв в огромной луже после мощного ливня в Люберцах

Двор в Люберцах после мощного ливня превратился в озеро

Водоём в подмосковных Люберцах возник стихийно после мощного ливня, а местные подростки решили использовать эту возможность и искупаться там, не обращая внимания на продолжающиеся осадки. Кадры с плаванием в огромной луже предоставляет "360.ru".

Дети плавают в луже. Видео © 360.ru

На них видно, что двор буквально превратился в озеро. Известно, что "заплыв" произошёл в посёлке Октябрьском городского округа Люберцы, где непогода разыгралась не на шутку.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Valery Zotev

Николай Рюмин
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