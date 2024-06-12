Подростки устроили заплыв в огромной луже после мощного ливня в Люберцах
Двор в Люберцах после мощного ливня превратился в озеро
Водоём в подмосковных Люберцах возник стихийно после мощного ливня, а местные подростки решили использовать эту возможность и искупаться там, не обращая внимания на продолжающиеся осадки. Кадры с плаванием в огромной луже предоставляет "360.ru".
Дети плавают в луже. Видео © 360.ru
На них видно, что двор буквально превратился в озеро. Известно, что "заплыв" произошёл в посёлке Октябрьском городского округа Люберцы, где непогода разыгралась не на шутку.
Ранее Life.ru рассказывал, что Москву накрыл сильнейший "мегаливень". Непогода будет бушевать до ночи. Горожан призывают быть осторожными на улице: не прятаться под деревьями и не находиться вблизи рекламных щитов.
Shutterstock / FOTODOM / Valery Zotev