Из-за мощного ливня в многоэтажке Подольска набухли обои в квартирах

Москву и Подмосковье начало заливать 11 июня. На дорогах образовались пробки, а видимость фактически упала до нуля. В грядущие сутки на жителей московского региона обрушится до 80% месячной нормы осадков.

Как пишет SHOT, в Подольске на Октябрьском переулке затопило многоэтажный дом. Вода сильными потоками заливает с 12-го по третий этаж. Жильцы запаслись тазами, заметны перебои с электричеством.

Ливень обрушился на Москву и Подмосковье. Видео © SHOT

"Просто вода", — заявила одна из жительниц, проводя на видео рукой по набухшим от воды обоям.