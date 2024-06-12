Из-за мощного ливня в многоэтажке Подольска набухли обои в квартирах
SHOT: Мощный ливень затопил многоэтажку в Подольске с 12-го по третий этаж
Москву и Подмосковье начало заливать 11 июня. На дорогах образовались пробки, а видимость фактически упала до нуля. В грядущие сутки на жителей московского региона обрушится до 80% месячной нормы осадков.
Как пишет SHOT, в Подольске на Октябрьском переулке затопило многоэтажный дом. Вода сильными потоками заливает с 12-го по третий этаж. Жильцы запаслись тазами, заметны перебои с электричеством.
Ливень обрушился на Москву и Подмосковье. Видео © SHOT
"Просто вода", — заявила одна из жительниц, проводя на видео рукой по набухшим от воды обоям.
Напомним, в Москве на этой неделе ожидаются непрекращающиеся осадки, а также возможны грозы, град и порывистый ветер. Сухая погода вернётся только к выходным — 15–16 июня.
Life.ru