Стилист рассказала, как нарядиться в дождь и не промокнуть

Юбки-миди, короткие джинсы и верхняя одежда с пропиткой образуют красивый и практичный образ в дождь. О стильных нарядах рассказала имиджмейкер Ольга Майорова. В качестве первого лука она предлагает: короткие джинсы, белую футболку, укороченный плащ или "куртку рабочего", обувь должна быть закрытой, из плотных материалов.



Фанаткам юбок стоит выбрать длину миди и туфли на невысоком каблуке или трендовые сапоги-слаучи, если на улице достаточно тепло. Наверх подойдёт тренч средней длины или костюмная жилетка, для холодной погоды — пиджак, отмечает Майорова. Любителям расслабленного стиля подойдут джинсы бэгги, кроссовки, пуловер и бомбер наверх.

"А ещё стоит приобрести для такой погоды верхнюю одежду со специальной пропиткой. Она не позволит промокнуть до нитки, даже если в ливень зонт остался дома", — говорит эксперт в беседе с "Москвой 24".



Внимание также стоит обратить на вещи из нейлона, пропитанной кожи. А вот такие материалы, как шерсть, замш, вельвет и шёлк рассматривать не стоит. Они быстро впитывают влагу и долго сохнут.