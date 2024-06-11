В Москве начался трёхдневный "дождливый марафон" Синоптик Шувалов: 13 июня в Москве выпадет до четверти месячной нормы 11 июня, 13:36 Москву ожидают дожди. Обложка © АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

В Москве на этой неделе ожидаются непрекращающиеся осадки, а также возможны грозы, град и порывистый ветер. Сухая погода вернётся только к выходным — 15–16 июня. Об этом рассказал 360.ru руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, в столице начался "дождливый марафон". В ближайшие дни город окажется во фронтальной зоне, которая будет двигаться с запада на восток медленными темпами. Пик ожидается 13 июня — в этот день в Москве прогнозируется до четверти месячной нормы осадков. При этом вместе с дождями москвичей ждут град и грозы.

Но уже через три дня погода вновь начнёт улучшаться, и дожди остановятся. После этого жителей Москвы и Подмосковья ждут продолжительные тёплые недели без осадков.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как лучше нарядиться в дождь и не промокнуть. Так, например, можно выбрать симпатичный дождевик или плащ. Юбки-миди, короткие джинсы и верхняя одежда с пропиткой образуют красивый и практичный образ в дождь.

Авторы Татьяна Миссуми