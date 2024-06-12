Москву накрыл обещанный "мегаливень"

Мощный ливень с сильным громом и молнией накрыл Москву в среду, 12 июня. Об этом сообщает SHOT.

Москву накрыл "мегаливень". Видео © SHOT

По прогнозам, непогода будет бушевать до ночи. Горожан призывают быть осторожными на улице.