Москву накрыл обещанный "мегаливень"
SHOT: Ливень с громом и молнией накрыл Москву 12 июня
Ливень в Москве. Обложка © Telegram / МоскваДА | Новости Москвы
Мощный ливень с сильным громом и молнией накрыл Москву в среду, 12 июня. Об этом сообщает SHOT.
Москву накрыл "мегаливень". Видео © SHOT
По прогнозам, непогода будет бушевать до ночи. Горожан призывают быть осторожными на улице.
А ранее Life.ru писал, что с 11 по 13 июня в Москве проходит трёхдневный "дождливый марафон". Пик ожидается 13 июня — в этот день в столице выпадет до четверти месячной нормы осадков.