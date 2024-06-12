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12 июня, 13:36

Москву накрыл обещанный "мегаливень"

SHOT: Ливень с громом и молнией накрыл Москву 12 июня

Ливень в Москве. Обложка © Telegram / МоскваДА | Новости Москвы

Ливень в Москве. Обложка © Telegram / МоскваДА | Новости Москвы

Мощный ливень с сильным громом и молнией накрыл Москву в среду, 12 июня. Об этом сообщает SHOT.

Москву накрыл "мегаливень". Видео © SHOT

По прогнозам, непогода будет бушевать до ночи. Горожан призывают быть осторожными на улице.

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Из-за мощного ливня в многоэтажке Подольска набухли обои в квартирах

А ранее Life.ru писал, что с 11 по 13 июня в Москве проходит трёхдневный "дождливый марафон". Пик ожидается 13 июня — в этот день в столице выпадет до четверти месячной нормы осадков.

Дарья Нарыкова
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