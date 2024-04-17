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Врач объяснил, почему после заплыва по затопленным улицам вы поймаете не бодрость, а столбняк

Врач Иванов: Заплыв по затопленным улицам может грозить дизентерией и гепатитом

17 апреля, 11:31
Заплыв по затопленным улицам может грозить дизентерией и гепатитом. Обложка © Freepik.com

Заплыв по затопленным улицам может грозить дизентерией и гепатитом. Обложка © Freepik.com

Одно из главных правил, действующих во время подтоплений и залповых ливней, — ни в коем случае нельзя плавать по затопленным улицам, употреблять в пищу продукты, которые соприкасались с грязной водой, а также пить воду из колодцев и деревенских колонок. Об этом в беседе с Life.ru предупредил врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

В период подтоплений в воду попадают промышленные отходы, мусор с кладбищ, свалок и скотомогильников, а также, безусловно, нечистоты из септиков и выгребных ям. Поэтому если пренебрегать правилами безопасности, то можно заразиться инфекциями, опасными не только для здоровья, но и для жизни.

Роман Иванов

Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

В период подтоплений в воду попадают промышленные отходы, мусор с кладбищ, свалок и скотомогильников, а также, безусловно, нечистоты из септиков и выгребных ям. Поэтому если пренебрегать правилами безопасности, то можно заразиться инфекциями, опасными не только для здоровья, но и для жизни.
В период подтоплений в воду попадают промышленные отходы, мусор с кладбищ, свалок и скотомогильников, а также, безусловно, нечистоты из септиков и выгребных ям. Поэтому если пренебрегать правилами безопасности, то можно заразиться инфекциями, опасными не только для здоровья, но и для жизни.

Среди таких болезней — кишечные инфекции (в том числе дизентерия, гельминтоз, ротавирусный гастроэнтерит, брюшной тиф, паратиф, холера), гепатиты A и E, лептоспироз (острое инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии спирохеты), столбняк, менингит, энцефалит, гнойный отит, конъюнктивит и другие.

Как правило, все эти заболевания начинаются резко: температура тела поднимается до 38°C и выше, возникают рвота, понос, зуд и высыпания на коже. Не исключены также озноб, потливость, кашель, головная боль.

Помимо инфекций, опасность несут острые предметы, которые могут быть в воде (например, битое стекло и металлические осколки), это может привести к травмам и проникновению в раны болезнетворных микроорганизмов. А ещё не стоит забывать, что вода может быть под напряжением. Особенно это касается зон, находящихся под линиями электропередачи, предупредил врач.

"Чтобы защитить себя и близких от опасных инфекций, следует соблюдать правила: следить, чтобы грязная вода не попала на слизистую оболочку рта, носа или глаз, как можно чаще принимать душ, защищать кожу рук перчатками, пить только очищенную или бутилированную воду, не умываться и не чистить зубы водой из колонок. И самое главное — при первых признаках недомогания немедленно обращаться к врачу", — посоветовал Иванов.

Омич устроил заплыв на матрасе по затопленным после мощного ливня улицам города
Омич устроил заплыв на матрасе по затопленным после мощного ливня улицам города

Напомним, что заплывы по затопленным улицам — одно из любимых развлечений россиян, не унывающих даже при стихийных бедствиях. Чаще всего люди используют сапборды, байдарки, надувные матрасы, но есть и энтузиасты, готовые нырнуть в потоки с головой. Так 16 марта произошло и в Дубае: мощнейшие ливни, накрывшие город в ОАЭ, не смогли испортить отдых российскому пловцу Марку Мордовцеву, который устроил заплыв прямо по затопленным улицам мегаполиса.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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