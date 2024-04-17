Врач объяснил, почему после заплыва по затопленным улицам вы поймаете не бодрость, а столбняк Врач Иванов: Заплыв по затопленным улицам может грозить дизентерией и гепатитом 17 апреля, 11:31 Заплыв по затопленным улицам может грозить дизентерией и гепатитом. Обложка © Freepik.com

Одно из главных правил, действующих во время подтоплений и залповых ливней, — ни в коем случае нельзя плавать по затопленным улицам, употреблять в пищу продукты, которые соприкасались с грязной водой, а также пить воду из колодцев и деревенских колонок. Об этом в беседе с Life.ru предупредил врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

В период подтоплений в воду попадают промышленные отходы, мусор с кладбищ, свалок и скотомогильников, а также, безусловно, нечистоты из септиков и выгребных ям. Поэтому если пренебрегать правилами безопасности, то можно заразиться инфекциями, опасными не только для здоровья, но и для жизни. Роман Иванов Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Среди таких болезней — кишечные инфекции (в том числе дизентерия, гельминтоз, ротавирусный гастроэнтерит, брюшной тиф, паратиф, холера), гепатиты A и E, лептоспироз (острое инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии спирохеты), столбняк, менингит, энцефалит, гнойный отит, конъюнктивит и другие.

Как правило, все эти заболевания начинаются резко: температура тела поднимается до 38°C и выше, возникают рвота, понос, зуд и высыпания на коже. Не исключены также озноб, потливость, кашель, головная боль.

Помимо инфекций, опасность несут острые предметы, которые могут быть в воде (например, битое стекло и металлические осколки), это может привести к травмам и проникновению в раны болезнетворных микроорганизмов. А ещё не стоит забывать, что вода может быть под напряжением. Особенно это касается зон, находящихся под линиями электропередачи, предупредил врач.

"Чтобы защитить себя и близких от опасных инфекций, следует соблюдать правила: следить, чтобы грязная вода не попала на слизистую оболочку рта, носа или глаз, как можно чаще принимать душ, защищать кожу рук перчатками, пить только очищенную или бутилированную воду, не умываться и не чистить зубы водой из колонок. И самое главное — при первых признаках недомогания немедленно обращаться к врачу", — посоветовал Иванов.

Авторы Андрей Горяничев