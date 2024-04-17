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16 апреля, 22:38

"Водичка тёпленькая" : Россиянин устроил экстремальный заплыв по затопленному Дубаю

Российский пловец Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному Дубаю

Мощнейшие ливни в Дубае не смогли испортить отдых российскому спортсмену Марку Мордовцеву, который посетил ОАЭ в пик непогоды. Чемпион мира по зимнему плаванию устроил заплыв прямо по затопленным улицам мегаполиса, сообщил SHOT.

Российский пловец Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному Дубаю. Видео © Telegram / SHOT

По словам пятикратного призёра мира, он прилетел в Дубай вместе с девушкой для празднования её дня рождения. Однако стихия внесла коррективы в планы 26-летнего пловца и его спутницы.

Отмена рейсов из Дубая из-за непогоды вызвала коллапс в аэропорту
Отмена рейсов из Дубая из-за непогоды вызвала коллапс в аэропорту

Ранее Life.ru публиковал эксклюзивное видео из затопленного после мощнейшего ливня Дубая. Стихия накрыла и городской аэропорт, который был вынужден задержать вылет рейсов, а также местные ТЦ, в которых оказались заблокированными люди.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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