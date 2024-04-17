"Водичка тёпленькая" : Россиянин устроил экстремальный заплыв по затопленному Дубаю

Мощнейшие ливни в Дубае не смогли испортить отдых российскому спортсмену Марку Мордовцеву, который посетил ОАЭ в пик непогоды. Чемпион мира по зимнему плаванию устроил заплыв прямо по затопленным улицам мегаполиса, сообщил SHOT .

По словам пятикратного призёра мира, он прилетел в Дубай вместе с девушкой для празднования её дня рождения. Однако стихия внесла коррективы в планы 26-летнего пловца и его спутницы.