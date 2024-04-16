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16 апреля, 14:36

Дождь ошеломительной силы превратил Дубай в Венецию, Life.ru публикует видео

Аэропорт Дубая оказался затоплен после мощного ливня, отменены и задержаны рейсы

Аэропорт Дубая оказался затоплен после мощнейшего ливня. Местные жители и туристы публикуют кадры того, как самолёты рассекают воду в воздушной гавани, а также делятся видеороликами из застигнутого наводнением мегаполиса.

Кадры из затопленного дождём Дубая. Видео © Предоставлено Life.ru от Livecorr (доступно на Android и iOS)

Разыгравшаяся стихия внесла свои поправки в расписание аэропорта. Многие рейсы уже отменили, часть вылетов перенесена. При этом экстренные службы перекрыли несколько дорог в Абу-Даби, Дубае, Шардже и Рас-эль-Хайме. Также RTA сообщает о перебоях в работе метро между станциями UAE exchange и Dubai Internet City из-за нестабильных погодных условий.

Аэропорт Дубая затопило после мощного ливня. Видео © X / Charles Read

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Ранее Life.ru сообщал о том, что стихия уже более недели лютует в Оренбуржье: в регион пришёл сильнейший за всю историю наблюдений паводок. Губернатор области заявил, что в части затопленных районов уровень воды вышел на пик, а в Орске она начала убывать ещё несколько дней назад. В городе уже успели восстановить четыре скважины для подачи воды, а порядка шести тысяч домов были вновь подключены к газоснабжению. Начало очистки и обеззараживания подвергшихся затоплению территорий планировали начать 15 апреля. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в затопленный регион — уже в третий раз с начала бедствия. А в мэрии Оренбурга проинформировали о том, что в городе остаются затопленными свыше 5,5 тысячи домов.

Обложка ©

Предоставлено Life.ru от Livecorr (доступно на Android и iOS)

Юрий Лысенко
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