Дождь ошеломительной силы превратил Дубай в Венецию, Life.ru публикует видео

Аэропорт Дубая оказался затоплен после мощнейшего ливня. Местные жители и туристы публикуют кадры того, как самолёты рассекают воду в воздушной гавани, а также делятся видеороликами из застигнутого наводнением мегаполиса.

Кадры из затопленного дождём Дубая. Видео © Предоставлено Life.ru от Livecorr (доступно на Android и iOS )

Разыгравшаяся стихия внесла свои поправки в расписание аэропорта. Многие рейсы уже отменили, часть вылетов перенесена. При этом экстренные службы перекрыли несколько дорог в Абу-Даби, Дубае, Шардже и Рас-эль-Хайме. Также RTA сообщает о перебоях в работе метро между станциями UAE exchange и Dubai Internet City из-за нестабильных погодных условий.