"Ливнёвки не справятся": Названы города Подмосковья, которые накроют сильнейшие дожди

Некоторые города Подмосковья из-за обильных дождей в ближайшие дни сильно пострадают, и местным жителям придётся готовиться к новым подтоплениям. Об этом интернет-изданию Regions рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, в Подмосковье ночью в среду ожидаются умеренные и даже сильные дожди. Днём же существенных осадков не будет. Во второй половине дня в четверг опять ожидаются осадки. Эксперт объяснил, что причина кроется в движении Балканского циклона, несущего в себе достаточно большой запас влаги.

Ожидается, что больше всего пострадают западная и северо-западная части Московской области, включая Волоколамск, Можайск, Клин, Дмитров. Сильный дождь продолжится и в пятницу. Таким образом, до конца рабочей недели в регионе может выпасть месячная норма осадков, что может привести к подтоплениям.

"Если метеорологическая обстановка сложится именно так, как она прогнозируется, то в западных и северо-западных районах Подмосковья не исключены подтопления. Возможно, что в воскресенье какие-то ливнёвки не будут справляться, и местами в низинах может быть вода", — сообщил Ильин.