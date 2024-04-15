Паводок подтопил 15,8 тысячи домов и 111 мостов в России

Общее количество жилых домов, находящихся в зоне паводка в 33 регионах России, достигло 15,8 тысячи, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На сегодняшний день в 33 субъектах РФ остаются подтопленными более 15,8 тысячи жилых и дачных домов, около 28 тысяч приусадебных участков, 111 низководных мостов и 84 участка дорог", — говорится в сообщении ведомства.