Паводок подтопил 15,8 тысячи домов и 111 мостов в России
Паводок в городе Орске Оренбургской области. Фото © Life.ru
Общее количество жилых домов, находящихся в зоне паводка в 33 регионах России, достигло 15,8 тысячи, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"На сегодняшний день в 33 субъектах РФ остаются подтопленными более 15,8 тысячи жилых и дачных домов, около 28 тысяч приусадебных участков, 111 низководных мостов и 84 участка дорог", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в ряде регионов России в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири начались паводки. Наиболее сложная ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Последние новости о паводковой ситуации в РФ читайте на Life.ru по этой ссылке.