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Паводок подтопил 15,8 тысячи домов и 111 мостов в России

15 апреля, 13:58
Паводок в городе Орске Оренбургской области. Фото © Life.ru

Паводок в городе Орске Оренбургской области. Фото © Life.ru

Общее количество жилых домов, находящихся в зоне паводка в 33 регионах России, достигло 15,8 тысячи, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На сегодняшний день в 33 субъектах РФ остаются подтопленными более 15,8 тысячи жилых и дачных домов, около 28 тысяч приусадебных участков, 111 низководных мостов и 84 участка дорог", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, в ряде регионов России в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири начались паводки. Наиболее сложная ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Последние новости о паводковой ситуации в РФ читайте на Life.ru по этой ссылке.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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