В Оренбурге остаются затопленными более 5,5 тысячи домовладений

В Оренбурге подтопленными остаются более 5,5 тысячи домов и свыше 10 тысяч приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"По данным на 8:00 (6:00 мск) 15 апреля в Оренбурге подтопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых — многоквартирные дома. За сутки количество увеличилось на 1000 и 1000 соответственно", — говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что с затопленных территорий в Оренбурге эвакуировали более 1708 человек, 170 из которых дети. Количество эвакуированных за последние 24 часа увеличилось на 28 человек, четверо из них несовершеннолетние. По данным на утро понедельника, 15 апреля, уровень воды в реке Урал в районе города снизился до 1165 сантиметров. Впервые он начал падать в первой половине дня в воскресенье.