Россияне оказались в западне в затопленных ТЦ в Дубае из-за сильнейших ливней

Как пишет телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, семьи с детьми по несколько часов не могут выбраться из магазинов и кафе, потому что снаружи всё плывёт. Многие обратились за помощью в чаты, прося за деньги увезти их в отели. Также в городе была приостановлена работа городского общественного транспорта, а местные власти ввели в стране оранжевый уровень опасности до вечера 17 апреля.