Россияне оказались в западне в затопленных ТЦ в Дубае из-за сильнейших ливней
В Дубае (ОАЭ) обрушившаяся непогода затопила некоторые торговые центры. Оказавшиеся внутри туристы и местные жители оказались буквально в западне.
Как пишет телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, семьи с детьми по несколько часов не могут выбраться из магазинов и кафе, потому что снаружи всё плывёт. Многие обратились за помощью в чаты, прося за деньги увезти их в отели. Также в городе была приостановлена работа городского общественного транспорта, а местные власти ввели в стране оранжевый уровень опасности до вечера 17 апреля.
Дубай затопило из-за непогоды. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Ранее Life.ru писал, что из-за непогоды авиакомпания Flydubai временно приостановила все вылеты. В результате в дубайском аэропорту случился коллапс: люди вынуждены ждать внутри воздушной гавани, воду достать сложно, а талоны на питание и размещение в гостиницах предлагают далеко не всем.
Кадр видео Telegram / SHOT ПРОВЕРКА