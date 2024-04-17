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16 апреля, 21:41

Россияне оказались в западне в затопленных ТЦ в Дубае из-за сильнейших ливней

В Дубае (ОАЭ) обрушившаяся непогода затопила некоторые торговые центры. Оказавшиеся внутри туристы и местные жители оказались буквально в западне.

Как пишет телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, семьи с детьми по несколько часов не могут выбраться из магазинов и кафе, потому что снаружи всё плывёт. Многие обратились за помощью в чаты, прося за деньги увезти их в отели. Также в городе была приостановлена работа городского общественного транспорта, а местные власти ввели в стране оранжевый уровень опасности до вечера 17 апреля.

Дубай затопило из-за непогоды. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Дождь ошеломительной силы превратил Дубай в Венецию, Life.ru публикует видео
Дождь ошеломительной силы превратил Дубай в Венецию, Life.ru публикует видео

Ранее Life.ru писал, что из-за непогоды авиакомпания Flydubai временно приостановила все вылеты. В результате в дубайском аэропорту случился коллапс: люди вынуждены ждать внутри воздушной гавани, воду достать сложно, а талоны на питание и размещение в гостиницах предлагают далеко не всем.

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Кадр видео Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Алексей Соловьёв
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